Winter Child Care: उबदार कपडे घाला, स्वच्छता पाळा, पाणी प्या! थंडीत लहान मुलांची काळजी घेण्याचा डॉक्टरांचा सल्ला

सिन्नर : शहरात थंडी वाढल्याने लहान मुलांमध्ये सर्दी- खोकल्याचे प्रमाण वाढले आहे.

सर्दी-खोकल्यापासून मुलांच्या संरक्षणासाठी उबदार कपडे, स्वच्छता आणि भरपूर पाणी पिण्यासाठी द्यावे, ही त्रिसूत्री असल्याची माहिती बालरोग तज्ज्ञांनी दिली. (Winter Child Care Dress Warmly Stay Clean Drink Wate Doctors advice on taking care of children in winter nashik)