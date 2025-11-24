Egg Demand : उत्तर महाराष्ट्रातून रोज दोन कोटी अंड्यांची विक्री! चिकनचे दर स्थिर, मात्र अंड्यांच्या मागणीत २५ ते ३० टक्क्यांची वाढ

नाशिक: शहर व जिल्ह्यातील पाऱ्यात घट झाल्याने थंडी पडण्यास सुरुवात झाली आहे. हिवाळा सुरू झाल्याने आरोग्यदायी जीवनशैलीसाठी उपयुक्त ठरणारी अंडी व चिकनच्या मागणीत ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. राज्यातील मुंबई, नाशिक या उपनगरांसह गुजरात व मध्य प्रदेशातूनही अंड्यांना मागणी असल्याने दर वाढले आहेत. .उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार, धुळे, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे २०० पोल्ट्री फार्ममधून रोज दोन कोटी अंड्यांची विक्री होते. यात नाशिकहून ३० लाख अंडी मुंबईकरांना पाठविली जातात. नवापूर, धुळे व मालेगाव या भागात पोल्ट्रीची संख्या अधिक आहे. धुळे व नंदुरबारची अंडी थेट मध्यप्रदेशात जातात. नवापूरचे अंडे गुजरात (सूरत) मध्ये जास्त प्रमाणात विक्री होत असल्याने येथील मागणीचा विचार विक्रेत्यांना करावा लागतो. नियमितपणे होणाऱ्या.पुरवठ्यापेक्षा २५ ते ३० टक्के अतिरिक्त मागणी वाढली आहे. एकट्या नाशिक जिल्ह्यातून ३० लाख अंडी मुंबईला पुरविली जातात. यात ८० टक्के वाटा हा बॉयलर तर २० टक्के गावठी अंड्यांचा समावेश होतो. हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी किरकोळ बाजारात एक डझन अंडी ७० ते ७५ रुपयांना मिळत होते. तर आता ८५ ते ९५ रुपयांपर्यंत हा दर पोहोचला आहे. यंदा उत्पन्नाच्या तुलनेत मागणीत वाढ असल्याने अंड्यांचा काही प्रमाणात तुटवडा जाणवत असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले..चिकनची मागणी कायमचिकनची मागणी कायम असून त्याचा पुरवठा सुरळीतपणे होत असल्याने किमतीवर फारसा परिणाम झालेला नाही. किरकोळ विक्रेत्यांकडे सध्या २०५ ते २५० रुपये किलो याप्रमाणे चिकन मिळते. कोंबड्यांच्या प्रकारानुसार त्यांचे दर बदलतात. बॉयलर किंवा गावठी कोंबड्यांच्या अंड्यांना वर्षभर मागणी असते. .यात दरवर्षी ५ टक्क्यांची वाढ गृहित धरली जाते. छोट्या दुकानदारांपासून ते होलसेल विक्रेत्यांपर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारची अंडी उपलब्ध आहेत. याशिवाय मटन, मासे, सुके बोंबील, झिंगे यांच्या दरात फारसा बदल झालेला नसल्याचे विक्रेते सांगतात..पोषक आहार म्हणून महत्त्वअंडे पौष्टिक असले तरी काही गंभीर आरोग्य समस्या असणाऱ्या व्यक्तींनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय त्याचे सेवन करू नये. यामध्ये रक्तातील कोलेस्ट्रॉलची पातळी आधी असलेल्या व्यक्तींना अंड्यातील पिवळा बलक खाणे टाळावे. यात कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण जास्त असते. त्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आहाराचे नियोजन करण्याचा सल्ला दिला जातो..Forest Department : उसाच्या फडात आढळली तीन पिल्ले! बिबट्याची चर्चा, शेतकऱ्यांची वाढली धडधड, वन विभागाकडून स्पष्टीकरण.हिवाळा सुरू झाल्यावर मागणीत वाढ होते. यंदा २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत मागणी वाढल्याने काही प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे दर वाढलेले दिसतात. पुरवठा सुरळीत झाला की किमतही कमी होईल.- डॉ. प्रसन्न पेडगावकर, महाव्यवस्थापक, व्यंकटेश हायचेरिज्.महाराष्ट्रात पाच ते साडेपाच कोटी कोंबड्यांची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने उत्तर महाराष्ट्रातील पोल्ट्री फार्ममधून पुरवठा केला जातो. पुरवठा आणि मागणी यांचे संतुलन योग्य प्रकारे राखले जात असल्याने किमतीवर फारसा परिणाम जाणवत नाही.- श्रीकृष्ण गांगुर्डे, अध्यक्ष, ॲवी बॉयल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.