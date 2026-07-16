Nashik Crime: लाडकी बहीणच्या पैशातून दागिने घेण्याचं आमिष दाखवलं, महिलेला पळवून नेत अत्याचार; एकावर गुन्हा दाखल

अमळनेर : लाडकी बहीण योजनेच्या पैशांतून सोन्याचे दागिने घेण्याचे आमिष दाखवून महिलेला पळवून नेत तिच्यावर अत्याचार केल्याप्रकरणी कलाली (ता. अमळनेर) येथील संशयित सुदाम भगवान भिल याच्याविरोधात अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाला आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.पती सोडून गेल्याने ती महिला आईवडिलांकडे कलाली येथे राहत होती. मार्चमध्ये महिलेकडे लाडकी बहीण योजनेचे ७० हजार रुपये जमले होते. या पैशांचे सोने करून घेऊ, असे महिलेला दुर्गाबाई भिल व आते बहीण उषाबाई भिल यांनी सांगितले. मार्चमध्ये पीडित महिला उषाबाई, दुर्गाबाई व स्वतःच्या लहान मुलाला घेऊन अमळनेरला निघाले..मंगळग्रह मंदिराजवळ उतरल्यावर दुर्गाबाईचा मुलगा सुदाम भगवान भिल आला. दुर्गाबाई आणि उषाबाई यांनी सुदामसोबत महिलेला तिच्या लहान मुलासह गाडीत बसवून पाठवून दिले. मात्र, गाडी सोनाराच्या दुकानाकडे न जाता दुसऱ्याच रस्त्याला नेली. सुदामने महिलेला बहाळ (ता. चाळीसगाव) येथे घेऊन गेला व गावाबाहेर झोपडी बांधून महिलेसोबत राहू लागला. 'तू बोलली तर तुला आणि तुझ्या मुलाला मारून टाकेल', अशी धमकी देत तिच्यावर बळजबरीने अत्याचार करीत होता. तिच्याच पैश्यांनी तिला हॉटेलमधून खाऊ पिऊ घालू लागला..काही दिवस राहिल्यानंतर सुदाम पीडित महिला व मुलाला शिरपूर तांडा येथे घेऊन आला. साधारणतः दोन महिने एक खोलीत राहिल्यानंतर ही महिला १६ जूनला सुदाम बाहेर गेल्यानंतर आपल्या मुलाला घेऊन कमखेडा येथे बहिणीकडे गेली. तिने बहिणीला हकीकत सांगितली. त्यानंतर भाऊ उखू भिल व वडिलांना सांगून तिने मारवड (ता. अमळनेर) पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून संशयित सुदाम भिल याच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला असून, सुदाम याला अटक केली आहे. सहायक निरीक्षक साजिद मन्सुरी तपास करीत आहेत..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.भावाविरुद्ध गुन्हापीडित महिला घरी आल्यानंतर तिचा भाऊ सुदाम ऊर्फ उखू हिरालाल भिल बहिणीवर अत्याचार करणारा संशयित सुदाम भगवान भिल याच्या घरी गेला व त्याने लाकडी दांड्याने 'माझ्या बहिणीला कुठे पळवून घेऊन गेला होता', असे विचारले. त्यावेळी सुदाम भिल याची आई दुर्गाबाई भिल हिने 'माझा मुलगा नाही, तुझीच बहीण माझ्या मुलाला पळवून घेऊन गेली होती', असे सांगितले. त्याचा राग येऊन उखूने दुर्गाबाई व त्यांचा मुलगा सुदाम यांना लाकडी दांडक्याने मारले. या भांडणात पती भगवान भिल आवरण्यासाठी आले असता, त्यांनाही कपाळावर मारले. यात दुर्गाबाईंचा हात फॅक्चर झाल्याने त्या धुळ्यात दाखल होत्या. त्यांनी मारवड पोलिसांत उशीराने दिलेल्या तक्रारीवरून सुदाम ऊर्फ उखू याच्याविरोधात गुन्हा दाखल होऊन त्यालाही पोलिसांनी अटक केली आहे. संजय पाटील तपास करीत आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.