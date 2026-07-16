नाशिक

Nashik Crime: लाडकी बहीणच्या पैशातून दागिने घेण्याचं आमिष दाखवलं, महिलेला पळवून नेत अत्याचार; एकावर गुन्हा दाखल

Ladki Bahin scheme money jewellery lure crime case: लाडकी बहीण योजनेच्या पैशांचे सोने करून देण्याचे आमिष; महिलेला पळवून नेत गावाबाहेर झोपडीत ठेवून वारंवार अत्याचार, धमक्यांच्या छायेत दोन महिने नरकयातना
Police Probe Alleged Abduction and Sexual Assault After Jewellery Purchase Pretext

Police Probe Alleged Abduction and Sexual Assault After Jewellery Purchase Pretext

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमळनेर : लाडकी बहीण योजनेच्या पैशांतून सोन्याचे दागिने घेण्याचे आमिष दाखवून महिलेला पळवून नेत तिच्यावर अत्याचार केल्याप्रकरणी कलाली (ता. अमळनेर) येथील संशयित सुदाम भगवान भिल याच्याविरोधात अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

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