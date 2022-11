Nashik Bribe Crime : 50 हजारांची लाच घेताना मंडळ अधिकाऱ्यासह महिलेला अटक

नाशिक : पाथर्डी परिसरातील जमिनीच्या तक्रारी अर्जावरील निकाल आपल्या बाजूने देण्यासाठी ५० हजारांच्या लाचेची रक्कम खासगी महिलेमार्फत स्वीकारल्याप्रकरणी मंडळ अधिकाऱ्यासह लाच स्वीकारणाऱ्या महिलेला अटक करण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने ही कारवाई केली. पुरुषोत्तम दत्तात्रय पराडकर (४०) असे मंडळ अधिकाऱ्याचे, तर केतकी किरण चाटोरकर (४१, रा. पाटील गार्डन, चार्वाक चौक, इंदिरानगर) अशी दोघा लाचखोर संशयितांची नावे आहेत. (Woman arrested with board officer while accepting bribe of 50 thousand Nashik Bribe Crime New)

हेही वाचा: Nashik : पालकमंत्र्यांवर BJP नेत्यांचा वॉच; शिंदे गट- भाजपमध्ये वाढती दरी

तक्रारदाराने केलेल्या अर्जानुसार, जमिनीसंदर्भातील तक्रारीचा निकाल त्यांच्या बाजूने देण्यासाठी पाथर्डीचे मंडळ अधिकारी पुरुषोत्तम पराडकर यांनी संशयित महिला केतकी चाटोरकर यांच्यामार्फत एक लाखाच्या लाचेची मागणी तक्रारदाराकडे केली होती. त्यासंदर्भात तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या पडताळणीतही पंच व साक्षीदारासमोर संशयित महिला चाटोरकर यांनी लाचेची मागणी केली. त्यानंतर ५० हजार रुपये पराडकर यांनी संशयित केतकी यांना स्वीकारण्यास सांगितले.

त्यानुसार तक्रारदारांकडून ५० हजारांची लाचेची रक्कम स्वीकारली. या प्रकरणी दोघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस अधीक्षक सुनील कडासने, अपर अधीक्षक नारायण न्याहाळदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअधीक्षक व सापळा अधिकारी वैशाली पाटील, पोलिस नाईक शरद हेंबाडे, राजेंद्र गिते, महिला अंमलदार शीतल सूर्यवंशी यांनी केली.

हेही वाचा: Fake Pesticides : बनावट कीटकनाशकांनी जिल्ह्यात शेतकरी हैराण!