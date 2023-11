नाशिक : कधी पोलीस तर कधी काहीतरी बतावणी करून हातचलाखीने सोन्याचे दागिने लंपास करण्याचे प्रकार सतत घडत असतात. नाशिकरोड परिसरात भाजीविक्रेत्या महिलेला मोफत रेशन भेटत असल्याचे सांगत, तिच्या गळ्यातील साेन्याची पोत काढण्यास भाग पाडून पिशवीत ठेवण्यास सांगितले.

त्यासाठी मदत करताना संशयिताने हातचलाखीने महिलेचे ५६ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने लंपास केल्याचा प्रकार घडला आहे. (Woman chain stolen by pretending said they getting free rations Nashik Crime)

कौशाबाई पांडुरंग मोरे (रा. पळसे, दारणानगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्या गेल्या मंगळवारी (ता.२२) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास नाशिकरोडच्या शिवाजी पुतळ्यासमोरील गुजरी गल्लीमध्ये भाजीपाला व्रिकी करण्यासाठी बसलेल्या होत्या.

त्यावेळी एक अनोळखी इसम त्यांच्याकडे आला आणि त्याने म्हतार्या महिलांना मोफत रेशन वाटत असल्याचे सांगितले. त्यावेळी त्याने कौशाबाई यांना त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची पोत काढून पिशवीमध्ये ठेवण्यास सांगितले.

त्याप्रमाणे कौशाबाई यांनी गळ्यातील ५० हजारांची सोन्याची पोत व रोख रक्कम असा ऐवज काढून पिशवीत ठेवत असताना, संशयित अनोळखी इसमाने पिशवीला गाठ बांधून देतो असे सांगून त्यांच्या हातातील पिशवी घेतली आणि हातोहात त्यातील दागिने हातचलाखीने लंपास केले.

त्यानंतर तो निघून गेला. महिला संशयिताने सांगितल्या ठिकाणी जाऊन आली असता, तिला काहीच दिसले नाही. तिच्याकडील पिशवी पाहिली असता त्यातील सोन्याची पोत व पैसे नसल्याचे लक्षात आले.

फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तिने नाशिकरोड पोलिसात धाव घेत तक्रार दिली. त्यानुसार, गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, हवालदार शेख तपास करीत आहेत.