Nashik Women Fitnes : पीसीओडी, वजनवाढ आणि मोनोपॉज; आरोग्याच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी नाशिकमध्ये महिलांचा जिम करण्याकडे वाढता कल

नाशिक: पीसीओडी, त्यातून वाढत जाणारे वजन, गर्भधारणेमध्ये येणाऱ्या अडचणी, प्रसूतीनंतर वाढलेले वजन, मोनोपॉज, प्री- मोनोपॉज आरोग्याच्या या वाढत्या समस्यांना रोखण्यासाठी व्यायामाशिवाय पर्याय नसल्याने महिलांचे जिमला येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शरीर आणि मन फीट ठेवण्यासाठी मेहनतीला प्राधान्य दिले जात आहे. खासकरून कोरोनानंतर आरोग्याच्या बाबतीत महिला अधिक जागृत झाल्याने 'आरोग्य हीच खरी संपत्ती' या सूत्रातून महिला आता नियमित जिम करायला लागल्या आहेत..नूतन वर्षात जिम लावण्याचा अनेकजण संकल्प करतात. जिमचे वार्षिक शुल्कदेखील भरतात पण, त्यात सातत्य राखले जात नाही. महिलांना उद्भवणाऱ्या आरोग्याच्या समस्यांवर प्रत्येक आजाराशी निगडित व्यायाम प्रकार वेगवेगळा असतो. त्यानुसार त्यांच्याकडून व्यायाम करवून घेतले जातात. .नोकरदार महिलांना प्रत्यक्ष जिमला जायला जाणे शक्य होत नसल्याने त्या ऑनलाइन बॅचमध्ये सहभागी होतात. पूर्वी सुटी लागल्यानंतर कला, छंदाचे क्लासेस लावले जात पण आता पालक मुलींना जिम लावतात. धावपळीच्या काळात फिटनेसला प्रचंड महत्त्व वाढल्याने थोडासा आळस बाजूला करून नियमित व्यायाम केल्याने शरीरात अद्भुत बदल घडून येतात..जिमला सुरवात करण्यापूर्वी व केल्यानंतर तासभर न खाण्याचे सूत्र पाळावे लागते. जिम केल्यानंतर प्रोटीन शेक चालतो, पण तासभर काहीही न खाण्याचे पथ्य पाळावे लागते. नोकरदार, व्यावसायिक महिलांना वेळेचे गणित पाळणे शक्य न झाल्यास दिवसभरातून केव्हाही तासभर किंवा ४५ मिनिटे जिम करता येते. त्यासाठी केवळ खाण्याचे पथ्य मात्र पाळावे लागते..शहरात ८० टक्के जिम कार्यरत आहेत. युनिसेक्स जिम, केवळ महिलांची व स्त्री-पुरुष अशा जिम आहेत. प्रत्येक जिममध्ये आकारले जाणारे शुल्क वेगवेगळे असते. त्यात महिन्याला सातशे रुपयांपासून ते पंधराशे रुपये आकारले जातात. तर काही ठिकाणी तीन, सहा महिने आणि वर्षभराचे शुल्क भरल्यास सवलत मिळते..आजारानुसार ठरतो व्यायामवजन जास्त आहे म्हणून दोन व्यायाम चुकीचे आहे. दिवसातून एक तास किंवा ४५ व्यायाम पुरेसा असतो. सुरवातीला वॉर्मअप सक्तीचे असते. त्यानंतर आठवडाभराचे वेगवेगळे व्यायाम प्रकार ठरविले जातात. कार्डिओ, जॉगिंग, मॅट एक्सरसाईज, ॲरोबिक्स, फ्री ॲन्ड व्यायाम, डंबेल्स, प्लेट, जीम मशिन, जम्पिंग महिलांकडून करवून घेतले जातात. त्यात कुणाला पाठदुखी, गुडघे दुखत असतील, त्याचे वेगळे व्यायाम करवून घेतले जातात..१६ ते २५ वयोगटातील मुली सुडौल शरीरासाठी जिम करतात. यामध्ये काही जणी वय उंचीच्या मानाने अतिबारीक, तर काही अतिस्थूल असल्याने त्यांना वय आणि उंचीनुसार वजन अपेक्षित असल्याने सडपातळ दिसण्यासाठी जिम करतात..२६ ते ४० वयोगटातील महिला या प्रेग्नंसीमध्ये वाढलेले वजन, फिटनेस महत्त्वाचे म्हणजे मानसिक आरोग्य चांगले राहण्यासाठी शरीर फीट राहणे गरजेचे असल्याने फिटनेसच्या दृष्टिकोनाने जिमला येतात.बारीक राहण्यापेक्षा फिट राहणे त्यांना महत्त्वाचे वाटते. चाळिशीनंतरच्या महिला मोनोपॉज, प्री मोनोपॉज, गुडघे व पाठदुखी महत्त्वाचे म्हणजे हाडे मजबूत राहण्यासाठी जिमला येतात. यामध्ये प्रत्येक महिलेचे ध्येय वेगळे असते..Year End 2025: 'हे' हेल्थ ट्रेंड राहिले सर्वाधिक चर्चेत, जाणून घ्या काय आहे खास.वर्षापासून जिम ट्रेनर म्हणून काम करीत आहे. त्यामुळे पंधरा वर्षांची मुलगी असो वा ७५ वर्षांची आजी या सर्वांना त्यांच्या वयोगटानुसार व्यायाम करवून घेतला जातो. ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष जिमला येणाऱ्या महिला या दोन्ही ठिकाणी समान सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो.-हर्षा सोमवंशी, जिम ट्रेनर, नेमाडे फिटनेस सेंटरलग्नाला पाच वर्षे झाली होती. पण, प्रेग्नसी होत नसल्याने २०२१ मध्ये जिम लावली. तीन महिने सलग न चुकवता जिमला गेले, त्याचा सकारात्मक बदल झाला. शरीराला आवश्यक असणारे व्यायाम झाले नाही तर शरीरात गुंतागुंत निर्माण होते. त्यासाठी जिम करणे गरजेचे असते.-हर्षाली भन्साळी.