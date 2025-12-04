नाशिक

Nashik Women Fitnes : पीसीओडी, वजनवाढ आणि मोनोपॉज; आरोग्याच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी नाशिकमध्ये महिलांचा जिम करण्याकडे वाढता कल

Women Prioritize Gym for Health Issues Like PCOD and Menopause : पीसीओडी, वजनवाढ आणि चाळिशीनंतरच्या समस्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नाशिकमधील महिलांनी 'आरोग्य हीच खरी संपत्ती' हे सूत्र स्वीकारून जिम आणि व्यायामावर भर दिला आहे.
Women Fitnes

Women Fitnes

sakal 

दीपिका वाघ
Updated on

नाशिक: पीसीओडी, त्यातून वाढत जाणारे वजन, गर्भधारणेमध्ये येणाऱ्या अडचणी, प्रसूतीनंतर वाढलेले वजन, मोनोपॉज, प्री- मोनोपॉज आरोग्याच्या या वाढत्या समस्यांना रोखण्यासाठी व्यायामाशिवाय पर्याय नसल्याने महिलांचे जिमला येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शरीर आणि मन फीट ठेवण्यासाठी मेहनतीला प्राधान्य दिले जात आहे. खासकरून कोरोनानंतर आरोग्याच्या बाबतीत महिला अधिक जागृत झाल्याने ‘आरोग्य हीच खरी संपत्ती’ या सूत्रातून महिला आता नियमित जिम करायला लागल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
gym
pregnancy
pcod
workout
Woman
Fitness mindset

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com