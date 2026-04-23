Women Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयकांतर्गत मतदारसंघांची पुनर्रचना करून जागा वाढविण्याचा प्रस्ताव होता; काय म्हणाले मंत्री रामदास आठवले?

नाशिक : महिलांना न्याय देण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे होते. परंतु, विरोधकांनी राजकीय स्वार्थासाठी महिलांना न्यायापासून वंचित ठेवल्याची टीका केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांनी विरोधकांवर केली. याच्या निषेधार्थ रिपब्लिकन पक्ष देशभरात आंदोलन करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. .केंद्रीय मंत्री आठवले यांनी बुधवारी (ता. २२) नाशिकमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, महिला आरक्षण विधेयकांतर्गत मतदारसंघांची पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) करून जागा वाढविण्याचा प्रस्ताव होता..सध्या ५४३ जागा असून, त्या ८१६ पर्यंत वाढविण्याचा विचार होता. त्यात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद होती. मात्र, दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये जागा कमी होतील, असा गैरसमज निर्माण करून काँग्रेससह इतर पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आणि ते फेल केले, असा आरोप त्यांनी केला..महिला आरक्षण अवघडओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाल्याशिवाय महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी कठीण आहे. तसेच धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत त्यांनी मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीला विरोध दर्शविला. माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी लागू केलेल्या मंडल आयोगानुसार अनेक मुस्लिम जाती ओबीसीमध्ये आधीच समाविष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले..पोलिसांकडून लोंढेंवर अन्यायरिपइंचे नेते प्रकाश लोंढे यांच्याविरोधात पोलिसांनी कारवाई केली असून, त्यांची कोठडीत रवानगी केली आहे. याविषयी केंद्रीय मंत्री आठवले म्हणाले, प्रकाश लोंढे आज याठिकाणी नाही, याची खंत आहे. त्यांच्यावर पोलिसांनी अन्याय केला आहे. लोंढेला वाचविण्यासाठी प्रयत्न केले, पण ते अपूर्ण पडल्याची कबुली त्यांनी दिली.