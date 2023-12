Nashik News: स्मार्टसिटी CCC सेंटरचे काम वादात! विधानसभेत लक्षवेधी; कामात अनियमितता झाल्याची तक्रार

नाशिक : नाशिक म्युनिसिपल स्मार्टसिटी कंपनीकडून शहरात लावल्या जाणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेरा नियंत्रणासाठी तयार करण्यात आलेल्या कमांड कंट्रोल सेंटरच्या अर्थात इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटरच्या कामात अनियमितता झाल्याची तक्रार थेट विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून करण्यात आल्याने स्मार्टसिटी कंपनीचे काम गुंडाळण्यापूर्वीच वादात सापडले आहे.

कमांड कंट्रोल सेंटरसाठी ६० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. परंतु काम देताना ३५ कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढालीची अट असताना १९ कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या कंपनीला काम देण्यात आल्याची तक्रार आहे. (Work of Smartcity CCC Center in controversy Conspicuous in assembly Complaint of irregularity in work Nashik News)