Lumpy Disease : परिसरात लम्पी आजाराची पुन्हा लागण सुरू झाल्याने शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. भऊर (ता. देवळा) येथील संतोष रामभाऊ पवार यांच्या गाय व वासराचा लम्पी आजाराने पंधरा दिवसांपूर्वी मृत्यू झाला होता. बुधवारी (ता. ४) पुन्हा त्यांचा एक बैल दगावला.

या आजारामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. खामखेडा येथील पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. मनीष अवसर व डॉ. रोशन शिरसाट यांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला. माजी सरपंच दादाजी मोरे, माजी उपसरपंच सविता पवार यांच्यासह सदस्यांनी पशुपालकास नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी केली. (Worry in Deola taluka due to increase in Lumpy Disease 3 animals died in 15 days nashik)

सध्या ग्रामीण भागात लम्पीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. देवळा तालुक्यात सव्वाशेच्या आसपास लम्पी आजाराची जनावरे आहेत. या आजारात जनावरांच्या शरीरावर फोड येऊन जखमा होतात.

आजारानंतर जनावरांना ताप येणे, डोळे व नाकातून स्राव होणे, अंगावर गाठी येणे अशी लक्षणे दिसतात. परिणामी दुधात घट होत असून, जनावरे दगावण्याची शक्यता असते.

या वर्षी झालेल्या अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळाचे सावट गडद होत असतानाच आता पुन्हा लम्पी या विषाणुजन्य आजाराचा जनावरांवर प्रादुर्भाव वाढू लागल्याने शेतकरी, दुग्धव्यावसायिक चिंताग्रस्त आहेत.

लम्पी आजाराची लक्षणे दिसल्यास तत्काळ पशुवैद्यकीय विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. झांबरे यांनी केले आहे.