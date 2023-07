YCMOU News : राज्‍यभर विस्‍तार असलेल्‍या यशवंतराव चव्‍हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठात विविध अभ्यासक्रमांच्‍या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू आहे. या अंतर्गत विविध अभ्यासक्रमांना १९० रुपयांइतक्‍या कमी शुल्‍कात शिक्षणाची संधी उपलब्‍ध आहे.

अर्थात, शासनाच्‍या विविध शिष्यवृत्ती योजनांच्‍या लाभातून हे शक्‍य होणार असून, त्‍यासाठी विद्यार्थ्यांनी आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे.

खुल्‍या प्रवर्गातील तसेच कागदपत्रे उपलब्‍ध नसलेल्‍या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमनिहाय निर्धारित नियमित शुल्‍क भरून प्रवेश घेण्याचा पर्याय उपलब्‍ध आहे. (ycmou opportunity to study in an open university for just 190 rupees nashik news)

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी प्रवेशप्रक्रिया सध्या सुरू आहे. दूरस्‍थ शिक्षणाची संधी उपलब्‍ध करून देताना विविध घटकांना शिक्षण घेण्याचा पर्याय यशवंतराव चव्‍हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठातर्फे उपलब्‍ध करून दिलेला आहे. त्‍या पलीकडे जाऊन विविध राखीव प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना शासकीय योजनांचा आधार घेताना अत्‍यंत अल्‍प शुल्‍कात शिक्षणाची संधीही विद्यापीठाने उपलब्‍ध करून दिलेली आहे.

शासनस्‍तरावर शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना राबविल्‍या जातात. या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना त्‍यांच्‍या प्रवर्गनिहाय शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळत असतो. त्‍यासाठी विद्यार्थ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करण्याची व आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक असते.

या शासकीय योजनांचा लाभ मुक्‍त विद्यापीठाच्‍या अभ्यासक्रमांनाही लागू असून, या माध्यमातून शिष्यवृत्ती योजनेचा आधार घेऊन १९० रुपये इतक्‍या कमी शुल्‍कापर्यंत शिक्षण घेण्याची संधी विद्यार्थ्यांना उपलब्‍ध झालेली आहे. मात्र, अन्‍य विद्यापीठाच्‍या प्रक्रियेप्रमाणे मुक्‍त विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्‍या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल. खुल्‍या प्रवर्गातील अपात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती रक्‍कम देय राहणार नाही.

३१ जुलैपर्यंत प्रवेश अर्जाची मुदत

विद्यापीठ अधिकार मंडळाने घेतलेल्‍या निर्णयानुसार कृषी शिक्षणक्रम, बी.एड., बी.एड.(विशेष), एमबीए (प्रथम वर्ष) आदी शिक्षणक्रमांव्‍यतिरिक्‍त उर्वरित सर्व शिक्षणक्रमांची शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया सुरू आहे.

१ जुलैपासून ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, ३१ जुलैपर्यंत विनाविलंब शुल्‍क ऑनलाइन प्रवेश अर्ज दाखल करता येणार आहे. प्रवेश अर्जास अभ्यासकेंद्र मान्‍यतेसाठी ३ ऑगस्‍टपर्यंत मुदत उपलब्‍ध असणार आहे.

शैक्षणिक धोरणानुसार दोन पदव्‍यांची संधी

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पारंपरिक विद्यापीठात शिक्षण घेत असलेल्‍या विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी दोन पदवी शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्‍ध आहे. त्‍यानुसार पारंपरिक विद्यापीठात नियमित शिक्षण घेताना मुक्‍त विद्यापीठातही प्रवेश घेण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्‍ध आहे. या माध्यमातून तीन वर्षांत दोन पदव्‍या मिळविता येतील.