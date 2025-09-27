नाशिक

Yeola News : 'आरक्षण कुणाच्या बापाचं नाही': येवल्यात आदिवासी समाजाचा एल्गार; बंजारा-धनगर आरक्षणाला कडाडून विरोध!

Adivasi Protest March in Yeola : येवला शहरात सकल आदिवासी समाजाच्या वतीने एसटी आरक्षणात बंजारा, धनगर, कैकाडी समाजाच्या कथित घुसखोरीला विरोध दर्शविण्यासाठी शिवाजीराव ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
येवला: आदिवासी समाजाचे (एसटी) आरक्षण बंजारा, धनगर आणि कैकाडी या समाजांना देऊ नये, तसेच हैदराबाद गॅझेटरचा कुठलाही गैर अर्थ काढू नये, अशा विविध मागण्यांसाठी गुरुवारी (ता.२६) सकल आदिवासी समाजाच्या वतीने तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला.

