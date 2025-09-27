Yeola News : 'आरक्षण कुणाच्या बापाचं नाही': येवल्यात आदिवासी समाजाचा एल्गार; बंजारा-धनगर आरक्षणाला कडाडून विरोध!

येवला: आदिवासी समाजाचे (एसटी) आरक्षण बंजारा, धनगर आणि कैकाडी या समाजांना देऊ नये, तसेच हैदराबाद गॅझेटरचा कुठलाही गैर अर्थ काढू नये, अशा विविध मागण्यांसाठी गुरुवारी (ता.२६) सकल आदिवासी समाजाच्या वतीने तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला..मोर्चात उपस्थित माजी अध्यक्ष, एकलव्य संघटनेचे संस्थापक शिवाजीराव ढवळे आणि मोर्चेकऱ्यांनी ‘आदिवासी समाजात कुणाचीही घुसखोरी चालणार नाही, आम्ही ती खपवून घेतली जाणार नाही’ असा इशारा दिला..एकलव्य संघटनेच्या वतीने आयोजित या मोर्चात बिरसा मुंडा बॉईज ग्रुप, ब्लॅक टायगर फोर्स, शबरी संघटना आणि रावण ग्रुप सामील होते. शहरातील शनिपटांगण येथे मोठ्या संख्येने आदिवासी समाज बांधव जमले. येथून विंचूर चौफुलीवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेचे पूजन करून मुख्य बाजारपेठेतून तहसील कार्यालयापर्यंत आदिवासी बांधवांनी मोर्चा काढला..हजारोच्या संख्येने सहभागी झालेल्या मोर्चात आदिवासी बांधवांनी हातात फलक आणि लाल झेंडे घेऊन ‘आदिवासी कोनस, जंगल ना शेरस...’, ‘आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही, कुणाच्या बापाचं नाही’, ‘संविधान बचाओ’ अशा घोषणाबाजी करत तहसील कार्यावर आपला इशारा दिला..शिवाजीराव ढवळे यांनी मार्गदर्शन करत आदिवासी समाजाच्या आजही अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांपासून वंचित असल्याची माहिती दिली. ‘स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही आदिवासी बांधवांना दर्जेदार शिक्षण, नीट कपडे आणि राहण्याची सोय नाही. काही आमदार मात्र आदिवासी विरोधात शिफारस करत आहेत, अशा आमदारांचा निषेध करतो,’ असे ते म्हणाले..पंचायत समितीचे माजी सभापती प्रवीण गायकवाड यांनी आदिवासी बांधवांनी एकत्र येऊन शिक्षणावर भर देत प्रगती साधावी असे आवाहन केले. यावेळी एकलव्य संघटनेचे संस्थापक शिवाजीराव ढवळे, तालुकाध्यक्ष शांताराम पवार, जिल्हाध्यक्ष वैभव सोनवणे, युवा अध्यक्ष खंडू बहिरम, राज्य सचिव किरण ठाकरे आणि महिला आघाडी अध्यक्ष यशोदा माल उपस्थित होते..मोर्चात रतन सोनवणे, उत्तर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष अजित पवार, भिका पवार, किशोर पवार, अरविंद पवार, भाऊराव पवार, रामेश्वर माळी, राजेंद्र पिंपळे यांसह हजारो आदिवासी बांधव उपस्थित होते..“आदिवासी हा राहणीमान, चालीरीती, पेहराव, गरजा, वागण-बोलण, निसर्गपूजा अशा अनेक निकष पार करून आदिवासी संबोधला जातो. अनुसूचित जमातीवर आलेले संकट शासननिर्मित आहे, संविधानिक नाही. आमचे आरक्षण कुणाचा बापाचा बाप आला तरी हिसकावून घेऊ शकत नाही. ज्यांनी आदिवासी समाजाच्या विरोधात भूमिका घेतली, आगामी निवडणुकीत त्यांच्याविरुद्ध समाज ठाम राहील.”-शिवाजीराव ढवळे, संस्थापक, एकलव्य संघटना.Motivational Story : मैत्रिणीने जीवन संपवलं अन् आयुष्यच बदललं, सायबरतज्ज्ञांने सांगितली जबरदस्त कहाणी.मोर्चाच्या मुख्य मागण्याबंजारा, धनगर, कैकाडी यांनाएसटीमध्ये आरक्षण देऊ नये.१९०९ च्या हैदराबाद गॅझेटरमध्ये प्रत्येक समाजातील लोकसंख्या स्वतंत्र सांगितली आहे; याचा अर्थ त्यांना आदिवासी समजावे असा नाही.आदिवासी विरोधी वक्तव्य करणाऱ्यांवरॲट्रॉसिटीप्रमाणे गुन्हा दाखल करावा.नंदुरबार येथील जय भिल हत्याकांडातीलदोषींना फाशीची शिक्षा द्यावी.आदिवासींना बहाल केलेले जल, जंगल,जमीन या संविधानातील अनुसूचीप्रमाणे द्यावीत.येवला शहरात महामार्गाच्या कडेला भगवानवीर एकलव्य व बिरसा मुंडा यांचे स्मारक उभारावे.आदिवासी बजेट कायदालागू करावा.आदिवासी समाजाला मिळालेली वन जमीनत्यांच्या नावावर करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.