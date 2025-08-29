Yeola News : येवल्यातील जनता पतसंस्थेचे संस्थापक अखेर गजाआड, २९ कोटींची फसवणूक

येवला: जनता नागरी सहकारी पतसंस्थेत चुकीची आर्थिक पत्रके करतानाच ठेवीदार व सभासदांची फसवणूक करून ठेवी परत न दिल्याप्रकरणी संस्थापकासह सहसंचालकांवर तीन वर्षांपूर्वी गुन्हे दाखल आहेत. यातील मुख्य संशयित संस्थापक दौलतराव ठाकरे यांना पोलिसांनी बोईसर येथून अटक केली. तीन वर्षापासून पोलिसांना गुंगारा देत होता..विविध योजना तसेच जास्त ठेवींचे आमीष दाखवून ठेवी गोळा करतानाच संचालक मंडळाने संगनमताने खोट्या नोंदी व चुकीची आर्थिक पत्रके तयार करून संस्थेच्या ठेवीदार व सभासदांची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे लेखापरीक्षक संजीव शिंदे (नाशिक) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून संस्थापक-संचालक दौलतराव ठाकरे व संचालक मंडळाच्या विरोधात शहर पोलिसांत २०२२ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने या प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात वेगवेगळे पाच गुन्हे दाखल झाले आहेत. सन २०१२ पासून ते ३१ मार्च २०२२ पर्यत २९ कोटी २ लाख ४६ हजारांचा गैरव्यवहार व फसवणूक झाल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. खोट्या नोंदीद्वारे चुकीची आर्थिक पत्रके तयार करून संस्थेच्या ठेवीदार व सभासदांची फसवणूक केली. ठेवी स्वीकारण्याची मर्यादा नसताना शेकडा ११ टक्के ते १३.५० टक्के इतक्या जादा व्याजदराचे आमिष दाखवून ठेवीव्दारे कर्जउभारणी केली. .PCMC Cyber Fraud : स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली ६९ लाखांची फसवणूक; दोन आरोपी अटकेत.त्यातून अनेक ठेवीदारांची व सभासदांची विश्वासाने ठेवलेल्या मुदत ठेव स्वरूपातील रकमा व त्यांच्यावरील व्याज हे परत न करता मोठया प्रमाणावर फसवणूक झाल्याचे फिर्यादित म्हटले आहे. आर्थिक पत्रके तयार करताना संस्थेत उत्पन्न मिळालेले नसतानाही नफा दर्शविण्यासाठी १ कोटी ६२ लाख रूपयांच्या खोट्या नोंदी करून खोटी व बनावट आर्थिक पत्रके तयार केली. २०११-१२ या आर्थिक वर्षाअखेर दोन कोटी ६६ लाख एवढा संचित तोटा असताना खोटे उत्पन्न दाखविल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. पोलिस निरीक्षक राजू सुर्वे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे ठाकरे याचा माग काढत बोईसर येथून त्यास ताब्यात घेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.