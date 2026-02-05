Yeola Farmers Protest : कांद्याला हमीभाव द्या! येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत लिलाव बंद पाडून 'रास्ता रोको'

येवला: शेतात पिकविलेल्या कांद्याला किलोमागे २५ रुपये खर्च येत असताना बाजारभाव मात्र कवडीमोल मिळत आहेत. गेल्या १५ दिवसांत क्विंटलमागे ५०० रुपयांची घसरण झाल्याने, संतप्त शेतकऱ्यांनी आज छावा क्रांतिवीर सेनेच्या नेतृत्वाखाली येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर रस्ता रोको आंदोलन केले..१९ जानेवारीला सरासरी १४०० रुपये असलेला दर आज ९५० रुपयांपर्यंत खाली आल्याने उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. छावा क्रांतिवीर सेनेचे प्रदेश संपर्कप्रमुख गोरख संत व तालुकाध्यक्ष प्रफुल्ल गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी प्रथम बाजार समितीतील लिलाव बंद पाडले. त्यानंतर आंदोलकांनी नगर-मनमाड मार्गावर ठिय्या मांडला. "कांद्याला २ हजार रुपये हमीभाव द्यावा आणि विक्री झालेल्या कांद्याला १ हजार रुपये प्रति क्विंटल अनुदान मिळावे," अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला होता..या आंदोलनामुळे महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. अखेर तहसीलदार आबा महाजन यांनी घटनास्थळी येत आंदोलकांची भेट घेतली. यावेळी विजय मोरे, सोपान लांडगे, दीपक सहानखोरे, सागर पठारे, संतोष कदम, संदीप पवार, वैभव भड, प्रिया वरपे, गोरख सांबरे, गोरख कोटमे आदींसह मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना सादर केल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..Mangalwedha Election 2026 : मंगळवेढ्यात निवडणुकीची प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज, मतदारांसाठी मताधिकार हे मोबाईल ॲप.आंदोलनातील प्रमुख मागण्यामे महिन्यापासून विकलेल्या कांद्याला क्विंटल १ हजार रुपये अनुदान द्यावेकांद्याची निर्यात खुली करण्यात यावी, व्यापाऱ्यांना निर्यातीसाठी अनुदान द्यावेआधारभूत भावापेक्षा कमी भावाने विकलेल्या मक्याला राज्य व केंद्र शासनाने ५० टक्के रक्कम मका उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात यावी३० जून २०२६ पर्यंत झालेल्या कर्जावर कुठल्याही अटी व शर्ती न लावता सरसकट कर्जमाफी द्यावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.