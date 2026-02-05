नाशिक

Yeola Farmers Protest : कांद्याला हमीभाव द्या! येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत लिलाव बंद पाडून 'रास्ता रोको'

Sharp Fall in Onion Prices Sparks Farmers’ Protest in Yeola : गेल्या १५ दिवसांत क्विंटलमागे ५०० रुपयांची घसरण झाल्याने, संतप्त शेतकऱ्यांनी आज छावा क्रांतिवीर सेनेच्या नेतृत्वाखाली येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर रस्ता रोको आंदोलन केले.
येवला: शेतात पिकविलेल्या कांद्याला किलोमागे २५ रुपये खर्च येत असताना बाजारभाव मात्र कवडीमोल मिळत आहेत. गेल्या १५ दिवसांत क्विंटलमागे ५०० रुपयांची घसरण झाल्याने, संतप्त शेतकऱ्यांनी आज छावा क्रांतिवीर सेनेच्या नेतृत्वाखाली येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर रस्ता रोको आंदोलन केले.

