Grape Farmer

Grape Farmer

sakal 

नाशिक

Yeola News : मेहनत मातीमोल! फुलोरा न लागल्याने पाटोदा येथील शेतकऱ्याने दोन एकर द्राक्षबाग तोडली; शासनाने लक्ष देण्याची मागणी

Unseasonal Rains Shatter Farmers’ Dreams in Yeola : येवला तालुक्यातील पाटोदा येथील शेतकरी सोमनाथ घोरपडे यांनी अवकाळी पाऊस आणि हवामान बदलामुळे फुलोरा न लागलेल्या आपल्या दोन एकर द्राक्षबागेवर कुऱ्हाड चालवून निसर्गाच्या अन्यायाविरोधात आपला संताप व्यक्त केला.
Published on

येवला: अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांची स्वप्नंच भिजवली आहेत. चार महिन्यांच्या मेहनतीनंतरही द्राक्षबागांना फुलोरा न लागल्याने, द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांची उमेद गळून पडली आहे. पाटोदा येथील शेतकरी सोमनाथ घोरपडे यांनी अखेर निराशेच्या भरात स्वतःच्या दोन एकर द्राक्षबागेवर कुऱ्हाड चालवत निसर्गाच्या अन्यायाविरोधात टोकाचा निर्णय घेतला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
agriculture
Grapes
yeola
farmer protest
Agriculture Loss
Agriculture News
Marathi News Esakal
www.esakal.com