Yeola Politics : शिवसेनेचे सात नगरसेवक भुजबळांच्या गोटात! येवल्यातही राजकीय भूकंप, समीर भुजबळांच्या उपस्थितीत प्रथमच महायुती एकत्र

येवला (नाशिक) : येथील शिवसेनेचे सात नगरसेवक रविवारी (ता. ५) माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटात दाखल झाल्याने (Samir Bhujbal Yeola political news) राजकारणात नवे समीकरण उदयाला आले आहे. हा प्रवेश नसला तरी महायुती म्हणून राष्ट्रवादी, शिवसेना व भाजप एकत्र आल्याने भविष्यातील राजकारणावर याचा नक्कीच परिणाम होणार आहे..महायुतीच्या नगरसेवकांची महत्त्वपूर्ण बैठक माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली येथील संपर्क कार्यालयात प्रथमच झाली. या बैठकीत राज्यात महायुतीच्या धर्तीवर पालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, भाजप, शिवसेना व घटक पक्षातील सर्व नगरसेवकांनी एकत्रित काम करण्याचा निर्धार करण्यात आला..दरम्यान, शिवसेनेचे नेते आमदार किशोर दराडे व नरेंद्र दराडे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढलेले नगरसेवक नाराजी व्यक्त करत भुजबळांच्या गोटात दाखल झाल्याने दराडे बंधूंना हा धक्का मानला जात आहे. दराडे बंधूंच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेलेल्या पालिका निवडणुकीत शिवसेनेचे दहा नगरसेवक निवडून आले होते..यातून गटनेते गणेश शिंदे, एजाज शेख, अरबाज अन्सारी, वकील शेख, शमीम अन्सारी, पद्मा शिंदे, तृप्ती राजपूत या सात जणांनी रविवारी (ता. ५) भुजबळ कार्यालयात उपस्थित राहून महायुतीत सोबत काम करणार असल्याचे सांगितले. या नगरसेवकांच्या उपस्थितीत माजी खासदार समीर भुजबळ व शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख अमोल शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबतची घोषणा केली..Pandharpur News : पंढरपुरात धार्मिक स्थळावर दगडफेक, शहरात तणावाचे वातावरण; पोलिसांनी एका संशयिताला घेतले ताब्यात.स्थानिक नेतृत्वावर नाराजी : शिंदेनगरसेवकांतर्फे अमोल शिंदे म्हणाले, की विधान परिषद निवडणुकीत आम्हाला विश्वासात घेतले नाही, प्रभागातील विकासकामे रखडली आहेत. कुणाल दराडे, शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांच्या कामकाजाविषयी आमची नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार समीर भुजबळ यांची भेट घेतली. भुजबळ यांनी पक्षीय भेदभाव न करता सर्व नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांची विकासकामे करण्याची भूमिका घेतली. येवल्याचा विकास हेच आमचे ध्येय असल्याचे त्यांनी सांगितले. समीर भुजबळ यांनी पक्षांतर न करता महायुतीत राहून विकासासाठी काम करण्याचा सल्ला दिल्याने तो निर्णय पुढे ढकलण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले..येवल्यातही महायुती एकत्र : भुजबळसमीर भुजबळ म्हणाले, की राज्य आणि केंद्रात महायुतीचे सरकार विकासाच्या अजेंड्यावर एकत्रितपणे काम करीत आहे. त्याच धर्तीवर शहरातही विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी तिन्ही पक्षांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता नगरसेवकांनी व्यक्त केली. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकसंघपणे काम करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. इतर तिघे नगरसेवक काही कारणास्तव उपस्थित नसले तरी तेही सोबत येणार असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, मंत्री दादा भुसे तसेच महायुतीतील वरिष्ठ नेत्यांशी दोन महिन्यांपासून यासंदर्भात चर्चा सुरू होती. शहराच्या विकासासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असल्याचा विश्वास भुजबळ यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.