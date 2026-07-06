नाशिक

Yeola Politics : शिवसेनेचे सात नगरसेवक भुजबळांच्या गोटात! येवल्यातही राजकीय भूकंप, समीर भुजबळांच्या उपस्थितीत प्रथमच महायुती एकत्र

Yeola Shiv Sena councillors join Mahayuti : येवल्यात समीर भुजबळ यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महायुतीच्या बैठकीत शिवसेनेचे सात नगरसेवक सहभागी झाल्याने स्थानिक राजकारणात नवे समीकरण निर्माण झाले आहे.
Samir Bhujbal latest Yeola political news

Samir Bhujbal latest Yeola political news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

येवला (नाशिक) : येथील शिवसेनेचे सात नगरसेवक रविवारी (ता. ५) माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटात दाखल झाल्याने (Samir Bhujbal Yeola political news) राजकारणात नवे समीकरण उदयाला आले आहे. हा प्रवेश नसला तरी महायुती म्हणून राष्ट्रवादी, शिवसेना व भाजप एकत्र आल्याने भविष्यातील राजकारणावर याचा नक्कीच परिणाम होणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
NCP
yeola
shivsena
Mahayuti
Chhagan Bhujbal

Related Stories

Ram Raksha Protest: Uddhav Thackeray Alleges Misuse of Hindutva for Political Gain
Shiv Sena (UBT) Supporters Hold Protest in Manchar, Condemn Alleged Defection
Mahayuti Finalizes Seat Sharing for 17 MLC Seats
Darade’s Chances Spark Political Buzz as Mahayuti Equations Intensify