Chhagan Bhujbal : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज; मंत्री भुजबळ यांचे प्रतिपादन

येवला: येवला शहराला अखंड वीज मिळावी यासाठी या उपकेंद्राची क्षमता वाढविण्यात आली आहे. १० एमव्हीए पॉवर ट्रान्स्फॉर्मर कार्यान्वित झाल्यामुळे शहरातील नागरिकांना घरगुती वापरासाठी तसेच व्यावसायिक वापरासाठी मुबलक वीज उपलब्ध होणार आहे. .मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना व सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणार आहे. सौरऊर्जेच्या माध्यमातून अधिक वीज निर्माण केली जात असल्याने पुढील काळात स्वस्त वीज उपलब्ध होणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले..येवला तालुक्यातील विविध विकासकामांचे भूमीपूजन व लोकार्पण तसेच पिंपळगाव लेप येथील जिल्हा परिषद शाळेतील स्मार्ट क्लासरूमच्या उद्घाटन प्रसंगी मंत्री भुजबळ बोलत होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अंबादास बनकर, येवला विधानसभाध्यक्ष वसंत पवार, प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे, तहसीलदार आबा महाजन, गटविकास अधिकारी संदीप वायाळ, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता संजय तडवी आदींची उपस्थिती होती..मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना व सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेच्या माध्यमातून पाटोदा रोड १३२ केव्ही उपकेंद्रात ५ एमव्हीएच्या ट्रान्सफार्मरची क्षमतावाढ करून त्याठिकाणी शहरासाठी १० एमव्हीए पॉवर ट्रान्स्फार्मर बसविण्याच्या १ कोटी १० लाखाच्या कामाचे लोकार्पण तसेच पिंपळगाव लेप जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील स्मार्ट क्लासरूमचे उद्घाटन, तलाठी कार्यालयाचे लोकार्पण, बिरोबा मंदिर जवळ सभामंडप बांधणे, पिंपळगाव लेप ते शेवगे रस्त्यांचे कामाचे भूमीपूजन श्री. भुजबळ यांच्या हस्ते करण्यात आले..जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमधून विद्यार्थ्यांना विविध जागतिक भाषांचे शिक्षण देण्यात येत आहे ही बाब अतिशय कौतुकास्पद असल्याचे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांनाही आता शेतीविषयक अनेक गोष्टींची माहिती तंत्रज्ञानामुळे मोबाईलवर देखील प्राप्त होत आहे. त्याही पुढे आता एआय तंत्रज्ञानाचा वापर सर्व क्षेत्रात अतिशय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मंत्री श्री भुजबळ यांनी सांगितले..Bihar Election: प्रशांत किशोर यांच्याविरोधात शंभर कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा; नेमकं प्रकरण काय?.पिंपळगाव लेप येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी भुजबळ यांना त्यांच्या शालेय शिक्षणासोबत त्यांच्या वाटचालीबाबत अनेक प्रश्न विचारत संवाद साधला. मंत्री श्री.भुजबळ यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर दिलखुलास उत्तरे दिली. दौऱ्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता एच. बी. चव्हाण, प्रशांत कुलकर्णी, उपाध्यक्ष दत्ता निकम, दीपक लोणारी, मोहन शेलार, मकरंद सोनवणे, ॲड. राहुल भालेराव, सरपंच रंजना पठारे, अशोक कुळधर, विजय खैरनार, सुदाम भालेराव, सुखदेव भालेराव, अशोक भालेराव, दिनेश खैरनार आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.