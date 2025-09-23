नाशिक

Chhagan Bhujbal : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज; मंत्री भुजबळ यांचे प्रतिपादन

Expansion of Yeola Power Infrastructure : सौरऊर्जेच्या माध्यमातून अधिक वीज निर्माण केली जात असल्याने पुढील काळात स्वस्त वीज उपलब्ध होणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.
येवला: येवला शहराला अखंड वीज मिळावी यासाठी या उपकेंद्राची क्षमता वाढविण्यात आली आहे. १० एमव्हीए पॉवर ट्रान्स्फॉर्मर कार्यान्वित झाल्यामुळे शहरातील नागरिकांना घरगुती वापरासाठी तसेच व्यावसायिक वापरासाठी मुबलक वीज उपलब्ध होणार आहे.

