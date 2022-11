सिन्नर (जि. नाशिक) : सिन्नर शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गावर पाथरे गावाजवळ आज सकाळी सात वाजेच्या सुमारास सायकल वरून शिर्डीकडे जाणाऱ्या सिन्नर येथील पाच सायकल स्वारांना पाठीमागून येणाऱ्या महिंद्रा एसयूव्ही या भरधाव वाहनाने चिरडल्याची घटना घडली. या अपघातात सिन्नर येथील दोन तरुणांचा जागेवरच मृत्यू झाला असून आणखी एक जणाची प्रकृती चिंताजनक आहे. तर इतर दोघे सायकलस्वार देखील या अपघातात गंभीर जखमी झाले आहेत. (youth cyclists going for shirdi died in accident at Sinnar Nashik Latest Marathi News)

हेही वाचा: Crime Alert : शाळा गजबजताच टवाळखोरी वाढली; पोलिसांची गस्त वाढण्याची मागणी

आदित्य महेंद्र मिठे व कृष्णा संतोष गोळेसर अशी या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणांची नावे आहेत. त्यांच्यासह सिन्नर शहरातील लोंढे गल्ली भागात राहणारे पाच तरुण आज दि 11 पहाटे सायकल वरून शिर्डी कडे साईबाबांच्या दर्शनासाठी निघाले होते. सकाळी सात वाजेच्या सुमारास पाथरे गावाजवळ पाठीमागून येणाऱ्या महिंद्रा एसयुव्ही क्रमांक MH48/AK6286 ही जीप थेट या सायकल स्वारांच्या घोळक्यात शीरली.

त्यांना चिरडत जीपने पुढे ओढत नेले. ही जीप देखील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या नालीत पलटी झाली. अपघाताची माहिती समजल्यावर पाथरे गावातील तरुणांनी तसेच वावी पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांनी मदतीसाठी धाव घेतली. वावी, पाथरे, पांगरी येथील रुग्णवाहिकांच्या माध्यमातून जखमी झालेल्या सर्वांना सिन्नर येथे उपचारासाठी नेण्यात आले. अपघात करणाऱ्या महिंद्रा वाहनातील तीन प्रवाशांना देखील उपचारासाठी मुंबईकडे हलवण्यात आल्याची माहिती मिळते. सदर वाहन महिला चालवत होती असे मदतीला धावलेल्या प्रत्यक्ष दर्शीचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा: Bharat Jodo Yatra : राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेसाठी तिने Air Indiaच्या नोकरीवर सोडलं पाणी..