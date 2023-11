Nashik Crime News: फटाके फोडण्याच्या वादातून मित्रांनीच केला युवकाचा खून

Nashik Crime News: फटाके फोडण्यावरुन झालेल्‍या वादात मित्रांनीच युवकाचा खून केल्‍याचा धक्‍कादायक प्रकार घडला. (youth was killed by his friends dispute over bursting firecrackers nashik crime news)

पाथर्डी गाव परिसरात मंगळवारी (ता.१४) रात्री दहाच्‍या सुमारास घडलेल्‍या या घटनेत मृत युवकाचे नाव गौरव तुकाराम आखाडे (वय ३१) असे आहे. दरम्‍यान या घटनेमुळे पाथर्डीगाव परिसरात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पोलिसांनी दिलेल्‍या माहितीनुसार, पाथर्डीगाव परिसरातील स्वराज्य नगर या भागात (ता.१४) रात्री दहाच्‍या सुमारास इमारतीखाली गौरव तुकाराम आखाडे ( वय ३१) हा फटाके फोडत होता.

याच परिसरात राहणाऱ्या त्‍याच्‍या मित्रांनी या कारणावरुन वाद घालत कोयत्याने गौरववर वार केले.

गंभीर जखमी झाल्याने गौरवचा मृत्‍यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच इंदिरानगर पोलिसांनी घटनास्‍थळी धाव घेतली. मृत गौरव यांच्‍या पत्नी सपना आखाडे यांच्‍या फिर्यादीवरुन गुन्‍हा दाखल करण्यात आला आहे. मित्रांकडून केलेल्‍या या कृत्याबाबत संताप व्‍यक्‍त केला जातआहे.