Breaking News : नाशिकच्या सिडको परिसरात तरुणावर गोळीबार; 3 राऊंड फायर झाल्याने नागरिक हादरले

Nashik Crime News : शहरातील सिडको परिसरात तरुणावर गोळीबार (Nashik News) करत ठार मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. (youth was shot at in CIDCO area nashik crime news)

पूर्ववैमानस्यातून हा हल्ला झाल्याची माहिती समोर येत आहे. यावेळी हल्लेखोरांनी पिस्तुलातून तीन राऊंड फायर केले. राकेश कोष्टी असे हल्ला झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे.

या घटनेमुळे सिडकोसह शहरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शहरात गॅंग वॉर पुन्हा वाढत असल्याने कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान आहे.