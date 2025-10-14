Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेचे 'निवडणुकीचे फटाके' फुटले! आरक्षण सोडतीत अनेकांना लॉटरी, काहींचा हिरमोड

नाशिक: तब्बल साडेतीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर जिल्हा परिषद गटांची आरक्षण सोडत सोमवारी (ता. १३) जाहीर झाली. १५ तालुक्यांतील एकूण ७४ गटांमध्ये ३७ जागा या महिलांसाठी राखीव आहेत.फिरत्या आरक्षणाला ‘ब्रेक’ लागल्याने नव्याने निघालेल्या सोडतीत अनेक इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले; तर जागा आरक्षित निघण्याची शक्यता असलेल्या बहुतांश इच्छुकांना या बदलत्या समीकरणांनी ‘लॉटरी’ही लागल्याचे चित्र आहे. दिवाळीच्या आधीच आरक्षणानिमित्त ‘निवडणुकीचे फटाके’ फुटल्याने इच्छुकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. .जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद व उपजिल्हाधिकारी शुभांगी भारदे यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (ता. १३) दुपारी बाराला शहरातील महाकवी कालिदास कलामंदिरात सोडत काढण्यात आली. सुरुवातीला ७४ गटांचे विभाजन मांडण्यात आले. यात ‘एसटी’साठी एकूण २९ गट, ‘एससी’साठी पाच गट, ‘ओबीसीं’साठी १९ आणि सर्वसाधारण प्रवर्गाला २१ गट हे लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने निश्चित करण्यात आले. .सुरुवातीला ‘एससी’साठी राखीव पाच गटांची नावे जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर ‘एसटी’, ‘ओबीसी’ आणि ‘सर्वसाधारण’ या प्रमाणे गटांचे आरक्षण ठरल्यावर प्रत्येक प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव ५० टक्के जागांची निवड ही ईश्वरचिठ्ठी पद्धतीने करण्यात आली.पारदर्शक बाटलीत सर्व चिठ्ठ्या टाकून त्यांची सरमिसळ करून एक-एक चिठ्ठी बाहेर काढण्यात आली. ‘ओबीसीं’चे १९ गट निश्चित करण्यासाठी ४० गटांच्या चिठ्ठ्या या बाटलीत टाकण्यात आल्या. त्यानंतर हर्षदा कुरे या चौथीच्या विद्यार्थिनीने १९ चिठ्ठ्या काढत अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केल्या. या प्रमाणेच महिलांचेही आरक्षण निघाले..अर्पिता बोराडे या मुलीने ‘एसटी महिलांचे’ आरक्षण चिठ्या काढल्या. आरक्षण सोडत पाहण्यासाठी महाकवी कालिदास कलामंदिरात इच्छुकांची तोबा गर्दी झाली. आपला गट आरक्षित झाल्याचे समजताच हिरमोड झालेल्या इच्छुकांनी सभागृहात काढता पाय घेतला. .आरक्षणाचा अंदाज बांधलेला असला तरी महिला किंवा पुरुष यापैकी कुणाला संधी मिळते, याकडे लक्ष असलेले इच्छुक ही प्रक्रिया संपेपर्यंत बसून होते. यात जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य उदय जाधव, दीपक शिरसाठ, गोरख बोडके, कुणाल दराडे, विष्णुपंत म्हैसधुणे, गोकुळ गिते, विनायक माळेकर, भारत कोकाटे, तेज कवडे, अनिल ढिकले, अंकुश देवरे, उत्तम कातकाडे आदींचा समावेश होता..आरक्षणाने ‘कही खुशी, कही गम’फिरत्या आरक्षण पध्दतीला ‘ब्रेक’ लावत नव्याने झालेल्या या सोडतीत काही ठिकाणच्या इच्छुकांचा हिरमोड झाला. काही इच्छुकांना अनपेक्षित ‘लॉटरी’ लागली. गट आरक्षित झाल्याचे लक्षात येताच निराश झालेल्या इच्छुकांनी ‘कालिदास’ सोडले. तर आपल्या सोयिचे आरक्षण निघाले म्हणून काही इच्छुकांनी आनंदोत्सव साजरा केला..जिल्हाधिकाऱ्यांनीच केला ‘कॅमेरा सेट’आरक्षण सोडतीस जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद उपस्थित होते. प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर गटाच्या नावाची चिठ्ठी कॅमेरासमोर दाखविताना कॅमेरामन हा ‘स्क्रीन’समोर येत होता. त्यामुळे मागे बसलेल्या लोकांना ‘स्क्रीन’ दिसत नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी स्वत: जागेवरुन उठून कॅमेरामनला एका कोपऱ्यातील जागा निश्चित करुन दिली आणि त्यानंतर प्रक्रिया पार पडली..Pune News: रस्ते खोदणाऱ्या ठेकेदाराची खरडपट्टी; दिवाळीपर्यंत काम बंद करण्याचा पुणे महापालिकेचा आदेश.जिल्ह्यातील गटनिहाय आरक्षण‘ओबीसी’ : कसबे सुकेणे, नांदूरशिंगोटे, पळसे, सोमठाणे, दाभाडी, वडाळीभोई, पाटोदा, जायखेडा, माळेगाव (एकूण ९) ‘ओबीसी’ महिला : कळवाडी, साकोरी निंबायती, उगाव, ब्राह्मणगाव, चांदोरी, ठेंगोडे, खाकुर्डी, सायखेडा, दापूर, तळेगाव रोही (एकूण १०) ‘एससी’ : दुगाव व रावळगांव (एकूण २) ‘एससी महिला’ : एकलहरे, राजापुर, लासलगाव (एकूण ३) ‘एसटी’: आंबे, कोचरगांव, अहिवंतवाडी, हरसुल, हतगड, अंजनेरी, गिरणारे, धामणगांव, उमराळे बु, कसबेवणी, विरगाव, खंबाळे, मोहाडी,वाडीवऱ्हे (एकूण १४) ‘एसटी महिला’ : उंबरठाण, अभोणा, पुनदनगर, ताहाराबाद, विल्होळी, नांदगांव सदो, मानुर, वडनेरभैरव, खेडगांव, कोहोर, ठाणापाडा, कनाशी, मानुर, ठाणगाव (एकूण १५). सर्वसाधारण : सौंदाणे, निमगाव, लोहणेर, खर्डे वाजगाव, न्यायडोंगरी, भालूर, नगरसूल, मुखेड, पालखेड, नांदुरमध्यमेश्वर, घोटी बु, ठाणगाव (एकुण १२) सर्वसाधारण महिला : नामपूर, झोडगे, उमराणे, धोडांबे, साकोरे, जातेगाव, अंदरसूल, विंचूर, मुसळगाव (एकूण ९)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.