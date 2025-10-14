नाशिक

Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेचे 'निवडणुकीचे फटाके' फुटले! आरक्षण सोडतीत अनेकांना लॉटरी, काहींचा हिरमोड

Overview of Nashik Zilla Parishad Reservation: नाशिक जिल्हा परिषदेच्या गटांसाठीची आरक्षण सोडत सोमवारी (ता. १३) महाकवी कालिदास कलामंदिरात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद व उपजिल्हाधिकारी शुभांगी भारदे यांच्या उपस्थितीत काढण्यात आली. यावेळी चिठ्ठ्यांद्वारे आरक्षण निश्चित करण्यात आले.
नाशिक: तब्बल साडेतीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर जिल्हा परिषद गटांची आरक्षण सोडत सोमवारी (ता. १३) जाहीर झाली. १५ तालुक्यांतील एकूण ७४ गटांमध्ये ३७ जागा या महिलांसाठी राखीव आहेत.

फिरत्या आरक्षणाला ‘ब्रेक’ लागल्याने नव्याने निघालेल्या सोडतीत अनेक इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले; तर जागा आरक्षित निघण्याची शक्यता असलेल्या बहुतांश इच्छुकांना या बदलत्या समीकरणांनी ‘लॉटरी’ही लागल्याचे चित्र आहे. दिवाळीच्या आधीच आरक्षणानिमित्त ‘निवडणुकीचे फटाके’ फुटल्याने इच्छुकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.

