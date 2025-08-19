नाशिक

Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी पदोन्नतीला ब्रेक; अधिकाऱ्यांमधील वादामुळे प्रक्रिया स्थगित

Promotion Process in Nashik Zilla Parishad : अधिकारी पदोन्नतीला सोमवारी मुहूर्त लाभणार होता. मात्र, अधिकाऱ्यांमधील अंतर्गत तक्रारींमुळे ही प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. पुढील आठवड्यात नवी प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओंकार पवार यांनी दिले आहेत.
Zilla Parishad
nashik zilla parishad junior officer promotion stoppedesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी पदोन्नतीला सोमवारी (ता. १८) मुहूर्त लाभणार होता. मात्र, अधिकाऱ्यांमधील अंतर्गत तक्रारींमुळे ही प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. पुढील आठवड्यात नवी प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओंकार पवार यांनी दिले आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
women
Employees
ZP
district
Zilla Parishad
zilha parishad nashik
Jilha Parishad
Administrative Officer
administarative officers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com