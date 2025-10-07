नाशिक

Nashik Zilla Parishad : पुण्यापेक्षा कमी खर्चात 'नासा'ची सफर! नाशिक जिल्हा परिषदेचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम

Nashik Zilla Parishad Launches NASA Tour for Students : विद्यार्थ्यांसोबत जिल्हा परिषद शाळेतील महिला शिक्षिकेलाच पाठविण्यात येणार असल्याने त्यासाठी काही शिक्षकांनी थेट शिक्षणमंत्र्यांपर्यंत ‘फिल्डिंग’ लावल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.
Zilla Parishad

Zilla Parishad

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या ‘सुपर ५०’ उपक्रमात यशस्वी ठरलेल्या सहा विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतील ‘नासा’ या अंतराळ संशोधन संस्थेची सफर घडविण्याची प्रक्रिया राबविली जात आहे. विद्यार्थ्यांसोबत जिल्हा परिषद शाळेतील महिला शिक्षिकेलाच पाठविण्यात येणार असल्याने त्यासाठी काही शिक्षकांनी थेट शिक्षणमंत्र्यांपर्यंत ‘फिल्डिंग’ लावल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
pune
maharashtra
education
student
ZP
awareness
district
model
zilha parishad school
zilha parishad nashik

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com