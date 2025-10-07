Nashik Zilla Parishad : पुण्यापेक्षा कमी खर्चात 'नासा'ची सफर! नाशिक जिल्हा परिषदेचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम

नाशिक: जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या ‘सुपर ५०’ उपक्रमात यशस्वी ठरलेल्या सहा विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतील ‘नासा’ या अंतराळ संशोधन संस्थेची सफर घडविण्याची प्रक्रिया राबविली जात आहे. विद्यार्थ्यांसोबत जिल्हा परिषद शाळेतील महिला शिक्षिकेलाच पाठविण्यात येणार असल्याने त्यासाठी काही शिक्षकांनी थेट शिक्षणमंत्र्यांपर्यंत ‘फिल्डिंग’ लावल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. .जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी ‘नाशिक ते नासा’ हा अभिनव उपक्रम सुरु केला आहे. त्यासाठी ‘सुपर ५०’ उपक्रमातील सहा विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आल्याने त्यांच्यासोबत एक शिक्षकही पाठविण्यात येणार आहे. या सहा विद्यार्थ्यांमध्ये मुलींचा सहभाग असल्याने महिला शिक्षिकेला सोबत पाठविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. .त्यादृष्टीने पात्र ठरू शकतील, अशा शिक्षिकांची पडताळणी करण्यात आली. यात इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व, निर्णय घेण्याची क्षमता, परिस्थिती हाताळण्याचे कौशल्य आणि विद्यार्थ्यांच्यादृष्टीने शिस्त बाळगण्याची हातोटी या सर्व कसोट्यांवर सरस ठरतील, अशा शिक्षिकेची निवड होणार आहे. त्यासाठी तीन स्तरावर पडताळणी करण्यात आली..अंतिम निवडीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे यांनी स्वत: या शिक्षकांची मुलाखत घेतली. एकीकडे ही संपूर्ण प्रक्रिया राबविली जात असताना दुसरीकडे काही शिक्षकांनी थेट शिक्षणमंत्र्यांकडे यासाठी ‘लॉबिंग’ केले. आपणच या दौऱ्यासाठी पात्र आहोत. मात्र, तुम्ही एकदा आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगा, असा आग्रह काही ‘गुरुजीं’नी धरला..मात्र, एका जागेसाठी किती व्यक्तींची शिफारस करणार आणि उपक्रमाचा फज्जा उडाला तर काय, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाल्याने मंत्र्यांनी स्वत:च या शिक्षकांची कानउघाडणी केली. त्यानंतर शिक्षकांनी ‘नाशिक ते नासा’चा विषय सोडला. दरम्यान, निवड प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शकपध्दतीने राबविण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..Best Bus Employees: बेस्ट कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार! पालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बोनस मिळणार .खर्चात पुण्याची आघाडीपुणे जिल्हा परिषदेतर्फे विद्यार्थ्यांना ‘नासा’ची सफर घडविली जाते. त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे सहा ते साडेसहा लाखांचा खर्च येतो. नाशिक जिल्हा परिषदेने यंदा प्रथमच हा उपक्रम हाती घेतला आहे. संस्थेची निवड करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली असून पुण्यापेक्षा कमी खर्च करण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. जिल्हा परिषदेचा साधारणत: ३० लाखांपर्यंत खर्च अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.