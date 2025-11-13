नाशिक: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्हा परिषदेच्या ८० कोटींच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन गुरुवारी (ता. १३) सकाळी अकराला होणार आहे. त्र्यंबकेश्वर रोडवरील एबीबी सिग्नलजवळील या सहामजली इमारतीचे काम पूर्णत्वास आल्याने ‘मिनी मंत्रालया’चा कारभार या ठिकाणाहून चालेल..या उद्घाटन सोहळ्यास राज्यातील अर्धा डझनपेक्षा जास्त नेते उपस्थित राहतील. इमारतीच्या पहिल्या तीन मजल्यांवरील बांधकामासह इलेक्ट्रॉनिक व फर्निचरचे कामही पूर्ण झाल्याने ‘मिनी मंत्रालया’चा कारभार लवकरच येथून चालविण्यात येईल..जिल्हा परिषदेची जुनी इमारत कुंभमेळा प्राधिकरणाला देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाचे काम येथे सुरू झाल्याने जिल्हा परिषदेला ही इमारत कमी पडू लागल्याने नवीन इमारतीच्या कामाला गती देण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या या भव्य इमारतीत एकूण सहा मजले आहेत..येथे १०८ चारचाकी आणि ४०० दुचाकी गाड्या पार्किंगची व्यवस्था आहे. पहिल्या मजल्यावर महिला व बालविकास विभाग, समाजकल्याण, आवक-जावक विभाग यांना जागा देण्यात आली. दुसरा मजला हा ‘सीईओ’ कार्यालय, मीटिंग रूम, ग्रामपंचायत विभाग, पाणीपुरवठा, अर्थ, सामान्य प्रशासन विभागांना असेल. .तिसऱ्या मजल्यावर अध्यक्ष कार्यालय, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभाग, आरोग्य विभागाचे कार्यालय आहे. चौथा मजला हा विषय समिती सभागृह, कृषी, पशुसंवर्धन, डीआरडीए व सभागृहासाठी देण्याचे नियोजन असून, पाचव्या मजल्यावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणीपुरवठा, जलसंधारण, मनरेगा विभाग आहेत. सहाव्या मजल्यावर बांधकामाचे सर्व विभाग राहतील, अशा स्वरूपाची रचना करण्यात आली आहे.....यांचे योगदान महत्त्वाचेजिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीची आवश्यकता आणि जागा निश्चितीसाठी तत्कालीन अध्यक्ष शीतल सांगळे व बांधकाम सभापती मनीषा पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते यांनी चालना दिली..यानंतर आलेले अध्यक्ष, सभापती, ‘सीईओ’ या सर्वांनी कामाला अधिक गती देत पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील काम पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील काम पूर्ण होण्यासाठी २१ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदत असताना वर्षभर आधीच काम झाले. इमारतीच्या पहिल्या तीन मजल्यांसाठी काम पूर्णत्वाचा दाखलाही मिळाला आहे..CM Yogi Adityanath: सीएम योगी यांनी केले गुजरातचे कौतुक, 'ही तर सरदार पटेल आणि महात्मा गांधींची कर्मभूमी..’.इमारतीची वैशिष्ट्येस्वतंत्र ग्रंथालय, कर्मचाऱ्यांसाठी मनोरंजन कक्ष, कर्मचारी व अभ्यागतांसाठी उपाहारगृह, बहुउद्देशीय सभागृह (परिषद, प्रशिक्षण कार्यक्रम), महिलांसाठी विश्रांतीगृह ‘हिरकणी कक्ष’, चार लिफ्ट, अॅम्फीथिएटरयुक्त प्रांगण, सीसीटीव्ही, हरित इमारतीचे बांधकाम, सार्वजनिक सुविधा केंद्र, बँकांचे कार्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.