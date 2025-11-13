नाशिक

Devendra Fadnavis : ८० कोटींचे 'मिनी मंत्रालय' सज्ज! मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते जिल्हा परिषद नूतन इमारतीचे उद्‌घाटन

CM Devendra Fadnavis to inaugurate ₹80 crore ZP building : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ८० कोटींच्या आधुनिक प्रशासकीय इमारतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्‌घाटन; ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळख मिळवणार्या या इमारतीत अत्याधुनिक सुविधा.
Devendra Fadnavis

Devendra Fadnavis

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्हा परिषदेच्या ८० कोटींच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उद्‌घाटन गुरुवारी (ता. १३) सकाळी अकराला होणार आहे. त्र्यंबकेश्‍वर रोडवरील एबीबी सिग्नलजवळील या सहामजली इमारतीचे काम पूर्णत्वास आल्याने ‘मिनी मंत्रालया’चा कारभार या ठिकाणाहून चालेल.

