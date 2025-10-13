नाशिक

Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषद आरक्षण सोडत आज; ७४ जागांसाठी इच्छुकांचे भवितव्य ठरणार!

New Reservation Draw for Nashik Zilla Parishad on October 13 : नाशिक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या गट-गणांचे नव्याने आरक्षण काढण्यासाठी सोमवार (ता. १३) रोजी महाकवी कालिदास कलामंदिर येथे होणाऱ्या सोडत कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले इच्छुक उमेदवार आणि प्रशासकीय अधिकारी.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जिल्हा परिषदेचे गट व पंचायत समिती गणांच्या चक्राकार (आळीपाळीने) पद्धतीच्या आरक्षणाला ‘ब्रेक’ लागल्यानंतर सोमवारी (ता. १३) नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेची आरक्षण सोडत सकाळी अकराला शहरातील महाकवी कालिदास कलामंदिरात निघेल. पंचायत समित्यांचे आरक्षण संबंधित तहसीलदार काढतील.

