Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषद आरक्षण सोडत आज; ७४ जागांसाठी इच्छुकांचे भवितव्य ठरणार!

नाशिक: जिल्हा परिषदेचे गट व पंचायत समिती गणांच्या चक्राकार (आळीपाळीने) पद्धतीच्या आरक्षणाला ‘ब्रेक’ लागल्यानंतर सोमवारी (ता. १३) नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेची आरक्षण सोडत सकाळी अकराला शहरातील महाकवी कालिदास कलामंदिरात निघेल. पंचायत समित्यांचे आरक्षण संबंधित तहसीलदार काढतील. .जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या ७४ आणि तालुका पातळीवर प्रत्येक पंचायत समितीनुसार १४८ गणांच्या सदस्यांची आरक्षण सोडती कार्यक्रम तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली काढण्यात येईल. कोणता गट, आरक्षित होतो अन् कोणता खुला होता, यावर इच्छुकांचे राजकीय भवितव्य अंवलून आहे. .काढण्यात आलेली सोडत ३ नोव्हेंबरला अंतिम होईल. राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने आयोगाच्या २० ऑगस्ट २०२५ मधील मार्गदर्शक सूचनानुसार नव्याने आरक्षण काढले जाणार आहे. यामुळे पूर्वीच्या आरक्षणाऐवजी आता त्या त्या तालुक्यात असणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमातीसह अन्य लोकसंख्या विचारात घेऊन आरक्षण काढण्यात येणार आहे..असे असेल संभाव्य गट आरक्षणजिल्हा परिषदेतील एकूण ७४ गटांमध्ये सर्वाधिक २९ जागा या अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी राखीव असतात. त्यापाठोपाठ ओबीसी (२०) व सर्वसाधारण प्रवर्गातील सदस्यांना (२०) जागा मिळतील. अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी पाच जागा राखीव आहेत. यातील प्रत्येक प्रवर्गातील ५० टक्के जागा या महिलांसाठी राखीव असतात..‘एसटी’च्या लोकसंख्येच्या आधारे बागलाण, कळवण, सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, चांदवड, नाशिक व मालेगाव येथील गट राखीव असतील, असा अंदाज आहे. बागलाणचे तीन, कळवणचे चार, सुरगाण्याचे चार, पेठचे दोन, दिंडोरीचे सहा, त्र्यंबकेश्वरचे तीन, इगतपुरीचे चार गट राखीव राहतील. चांदवड, नाशिक व मालेगाव या तालुक्यांतील प्रत्येकी एकच गट हा ‘एसटी’ राखीव निघतील, असा अंदाज आहे..संभाव्य ‘एसटी’ आरक्षित गटबागलाण- मानूर, ताहाराबाद, वीरगावकळवण- पुनदनगर, मानूर, कानाशी, अभोणासुरगाणा- उंबरठाण, श्रीभुवन, ठाणगाव, हातगडपेठ- आंबे, कोहरदिंडोरी- अहिवंतवाडी, कसबे वणी, खेडगाव, कोचरगाव, उमराळे बुद्रुक, मोहाडीत्र्यंबकेश्वर- ठाणापाडा, हरसूल, अंजनेरीइगतपुरी- खंबाळे, वाडीवऱ्हे, नांदगावसदो, धामणगावचांदवड- वडनेर भैरवनाशिक- गिरणारेमालेगाव- खाकुर्डी.Mumbai Municipality: एससी-एसटींसाठी नवे प्रभाग! महापालिकेसाठी फेररचना; जुन्या राखीव वॉर्डांमध्ये बदल.अनुसूचित जाती (एससी)साठी पाच जागा राखीव राहतील. त्यात निफाड व मालेगावमध्ये प्रत्येकी दोन व नाशिक तालुक्यातील एक गट राखीव निघण्याचा अंदाज आहे. त्यातही तीन जागांवर महिलांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.