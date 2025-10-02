Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषद गट-गण आरक्षण सोडत १३ ऑक्टोबरला! 'चक्राकार' पद्धत रद्द झाल्याने इच्छुकांमध्ये मोठी उत्सुकता

नाशिक: चक्राकार पद्धतीने आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होताच राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील ३२ जिल्हा परिषदा व ३३६ पंचायत समित्या यांच्या गट व गणांचा आरक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व महिला आरक्षणाची सोडत १३ ऑक्टोबरला काढण्यात येईल. जिल्हा परिषद गटांची सोडत जिल्हाधिकारी कार्यालयात, तर पंचायत समिती गणांची सोडत संबंधित तहसीलदार काढणार आहेत..नाशिक जिल्हा परिषदेत एकूण ७४ गट व पंचायत समित्यांचे १४८ गण आहेत. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी निघाल्याने इच्छुकांमध्ये चांगलीच रस्सीखेच होणार आहे. पंचायत समिती सभापतींच्या आरक्षणाची सोडतही जाहीर झाल्याने गणांमध्येही तुल्यबळ लढत रंगण्याची चिन्हे आहेत..यात, राज्य शासनाने चक्राकार (फिरते) आरक्षण पद्धत रद्द करत लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यासाठी आरक्षण निश्चितीची ही पहिलीच निवडणूक ठरविली आहे. या निर्णयाला नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. या संदर्भातील सर्व याचिका फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला. .यामुळे गट व गणांचे आरक्षण जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला तरी त्यात एक महिना लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट व गणांचा आरक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार या आरक्षण सोडत प्रक्रियेला ६ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार असून, ३ नोव्हेंबरला गट-गणनिहाय आरक्षण अंतिम होणार आहे..महिला की पुरुष? उत्सुकता शिगेलानाशिक जिल्हा परिषदेतील एकूण ७४ गटांमध्ये सर्वाधिक २९ जागा या अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असतात. त्यापाठोपाठ ओबीसी (२०) व सर्वसाधारण प्रवर्गातील सदस्यांना (२०) जागा मिळतील. अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी पाच जागा राखीव आहेत. यातील प्रत्येक प्रवर्गातील ५० टक्के जागा या महिलांसाठी राखीव असतात. त्यामुळे आरक्षणाचे चित्र जवळपास स्पष्ट झाले असले तरी महिला की पुरुष याविषयी इच्छुकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे..Gondawalekar Trust: 'पूरग्रस्तांसाठी गोंदवलेकर ट्रस्टचा मदतीचा हात'; मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी ५० लाखाचा धनादेश मुख्यमंत्र्याकडे सुपूर्द.आरक्षण कार्यक्रम असा६ ऑक्टोबर : जिल्हाधिकारी यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या जागा निश्चित करून प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे सादर करणे.८ : विभागीय आयुक्तांनी राखीव जागांच्या प्रस्तावास मान्यता देणे.१० : जिल्हाधिकारी यांनी आरक्षण सोडतीची अधिसूचना वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणे.१३ : जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा परिषद गट व तहसीलदार यांनी पंचायत समिती गणांची आरक्षणाची सोडत काढणे.१४ : जिल्हाधिकारी यांनी प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे.१४ ते १७ : जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील प्रारूप आरक्षणावर हरकती व सूचना सादर करण्याचा कालावधी.२७ : जिल्हाधिकारी यांनी प्राप्त हरकती व सूचना अभिप्रायासह गोषवारा विभागीय आयुक्त यांना सादर करणे.३१ : विभागीय आयुक्त यांनी आरक्षण अंतिम करणे.३ नोव्हेंबर : अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिद्धी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.