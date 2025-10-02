नाशिक

Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषद गट-गण आरक्षण सोडत १३ ऑक्टोबरला! 'चक्राकार' पद्धत रद्द झाल्याने इच्छुकांमध्ये मोठी उत्सुकता

Zilla Parishad and Panchayat Samiti Seat Allocation : नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात १३ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषद गटांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यासाठी तयारी सुरू आहे.
नाशिक: चक्राकार पद्धतीने आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होताच राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील ३२ जिल्हा परिषदा व ३३६ पंचायत समित्या यांच्या गट व गणांचा आरक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व महिला आरक्षणाची सोडत १३ ऑक्टोबरला काढण्यात येईल. जिल्हा परिषद गटांची सोडत जिल्हाधिकारी कार्यालयात, तर पंचायत समिती गणांची सोडत संबंधित तहसीलदार काढणार आहेत.

