Vishakha Committee : विशाखा समितीचा दणका अन् नव्या इमारतीचे स्वागत; नाशिक झेडपीसाठी २०२५ वर्ष ठरले संमिश्र

किरण कवडे- मावळत्या वर्षातील पाऊलखुणा पाहताना जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत समितीने (विशाखा समिती) तीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध केलेल्या कारवाईमुळे हे वर्ष चांगलेच गाजले. या कारवाईनंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांची जालना येथे जिल्हाधिकारी म्हणून बदली झाली; तर त्यांच्या जागी ओमकार पवार हे नवीन ‘सीईओ’ म्हणून दाखल झाले..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्हा परिषदेच्या सहामजली भव्य इमारतीचे उद्घाटन झाले. आता ‘मिनी मंत्रालया’चा कारभार येथूनच चालतो. एकंदरीत, सरत्या वर्षातील पहिले सहा ते आठ महिने जिल्हा परिषदेसाठी नकारात्मक राहिले; तर शेवटच्या चार महिन्यांत नवीन अधिकारी व इमारतीच्या रूपाने सकारात्मक परिणाम करणारे ठरले..तब्बल साडेतीन वर्षांनंतर प्रशासकीय राजवट हटेल आणि नवीन पदाधिकारी दाखल होतील, अशी अपेक्षा इच्छुक उमेदवारांना लागून होती. निवडणुकीच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांची आरक्षण सोडत काढली. यात दर पाच वर्षांनी फिरत्या (आळीपाळीने) आरक्षण पद्धतीला ब्रेक लावत शासनाने लोकसंख्येच्या प्रमाणात ही पहिलीच निवडणूक ठरविली. त्यामुळे ज्या गटात किंवा गणात लोकसंख्या अधिक आहे, त्यांनाच संधी मिळाली. .आरक्षण सोडतीच्या निश्चितीनंतर आता निवडणूका होतीलच, या अपेक्षांपोटी इच्छुक कामाला लागले. इतक्यात आरक्षणाच्या एकूण मर्यादेविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा दावा मान्य करत ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा मर्यादा ५० टक्क्यांवर पोचली आहे, तेथील निवडणुकांना स्थगिती दिली. यात राज्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीला अचानक ब्रेक लागला. त्यांच्याविषयी पुढील सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. .तत्पूर्वी या निवडणुका घेणे अवघड असल्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेला या निर्णयाची वाट बघावी लागेल. कारण जिल्ह्यात अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) यांचे एकत्रित आरक्षण ७२ टक्क्यांवर पोचले आहे. त्यामुळे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत आणण्यासाठी ओबीसीचे आरक्षण कमी करावे लागेल. त्यासाठी गट व गणांच्या आरक्षणात फेररचना होईल आणि त्यानंतरच ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे जाईल. .आरक्षणाची फेररचना करण्यासाठी प्रशासनाला एक ते दीड महिन्याचा अवधी लागेल. त्यानुसार फेब्रुवारी किंवा मार्चमधे या निवडणूका घेण्यात येतील. गेली वर्षभर इच्छुकांनी या निवडणुकीची वाट बघितली. आपल्यासाठी कुठला गट आणि गण सोयीचा ठरतो, याचा कयास लावला. त्यादृष्टीने नियोजन करत पक्ष व मोर्चेबांधणी करत असताना निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर काहीतरी अडथळा येत गेला आणि निवडणूक पुढे-पुढे सरकत राहिली..लैंगिक छळाचा मुद्दा अधिवेशनातकामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होत असल्यास त्याविषयी तक्रार करण्यासाठी अंतर्गत समिती (विशाखा समिती) स्थापन केली जाते. जिल्हा परिषदेत २९ मे २०२५ रोजी या समितीची स्थापना झाली. त्यानंतर दुसऱ्याच महिन्यात समितीकडे तक्रारींचा ओघ सुरू झाला आणि एकापाठोपाठ एक अशा पद्धतीने तीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरु झाली. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी तब्बल ३० महिलांचा छळ केल्याचा मुद्दा थेट विधीमंडळाच्या अधिवेशनात पोचला आणि त्यांचे तडकाफडकी निलंबन झाले..त्यानंतर उर्वरित दोन अधिकाऱ्यांची समितीमार्फत चौकशी झाली. चौकशी सुरू असताना या अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर जावे लागले. यात जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे, महिला व बालकल्याण विभागाचे जिल्हा प्रकल्प अधिकारी प्रताप पाटील यांचा समावेश होता. चौकशी समितीच्या अहवालातून डॉ.मोरे यांना पहिली ‘क्लिनचिट’ मिळाली. तत्कालीन सीईओ आशिमा मित्तल यांनी त्यांना कार्यकाळातील अखेरच्या दिवशी रुजू करून घेतले. त्यानंतर प्रताप पाटील यांनाही ‘क्लिनचिट’ मिळाली आणि ते मूळ पदावर दाखल झाले. मात्र, रवींद्र परदेशी यांच्याविषयी सकारात्मक अहवाल येऊनही त्यांना मूळ पदावर रुजू होता आले नाही, हे विशेष..नवीन सीईओ, नवीन इमारतजिल्हा परिषदेला ओमकार पवार यांच्या रूपाने नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी लाभले. त्यांच्या कारकीर्दीला सुरुवात होताच जिल्हा परिषदेच्या त्र्यंबकेश्वर रोडवरील नवीन इमारतीचे उद्घाटन झाले. या सोहळ्यानिमित्त नाशिकला आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोघांनीही पवार यांना सन्मानाने त्यांच्या खुर्चीत बसवत फोटो काढले. मिनी मंत्रालयाचा कारभार येथून सुरू झाला. .पवारांनी हाती घेतलेले एकल महिलांसाठी ‘नवचेतना’अभियान आता नवीन स्वरूपात राबविले जाणार आहे. एकल महिलांचा पुनर्विवाह ही संकल्पना त्यांनी सुरू केली. मात्र, वधू-वर मेळाव्यातून हात पोळल्यावर त्यांनी या महिलांना २४ प्रकारचे शासकीय लाभ देण्याचा मानस आखला आहे. येत्या वर्षात जिल्हा परिषदेला मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात आपली क्षमता सिद्ध करावी लागेल..Pune: अस्सल ग्रामसंस्कृतीचा ‘भीमथडी’ उत्सव; अस्सल गावरान चव आणि लोककलेला पुणेकरांची पसंती.पोटची मुले दिली दत्तकत्र्यंबकेश्वर येथील वावी हर्ष व टाके देवगाव येथील एका कुटुंबाने आपली पोटची मुलेच दत्तक दिल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला. त्यामागील कारणे जाणून घेतली असता एका जोडप्याला तब्बल १२ अपत्ये झाली. त्यातील एक अपत्य दगावले; तर उर्वरित मुला-मुलींपैकी तिघांना दत्तक दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्यावरून महिला व बालकल्याण विभागाने चौकशी समिती स्थापन केली. या समितीने आपला अहवाल प्रशासनाकडे सादर केला. या प्रकरणी कारवाईसाठी समिती आता कायदेशीर सल्ला घेणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.