नाशिक

Vishakha Committee : विशाखा समितीचा दणका अन् नव्या इमारतीचे स्वागत; नाशिक झेडपीसाठी २०२५ वर्ष ठरले संमिश्र

Nashik Zilla Parishad: Year of Administrative Ups and Downs : जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत समितीने (विशाखा समिती) तीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध केलेल्या कारवाईमुळे हे वर्ष चांगलेच गाजले. या कारवाईनंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांची जालना येथे जिल्हाधिकारी म्हणून बदली झाली
Nashik Zilla Parishad

Nashik Zilla Parishad

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

किरण कवडे- मावळत्या वर्षातील पाऊलखुणा पाहताना जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत समितीने (विशाखा समिती) तीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध केलेल्या कारवाईमुळे हे वर्ष चांगलेच गाजले. या कारवाईनंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांची जालना येथे जिल्हाधिकारी म्हणून बदली झाली; तर त्यांच्या जागी ओमकार पवार हे नवीन ‘सीईओ’ म्हणून दाखल झाले.

Loading content, please wait...
Nashik
Supreme Court
maharashtra
election
ZP
district
Zilla Parishad
administrative office

Related Stories

No stories found.