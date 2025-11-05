Dhule News : पांझरा नदीपात्रात बिनदिक्कत रेतीची चोरी! न्याहळोद परिसरात दिवसाढवळ्या १२-१३ वाहनांद्वारे अवैध वाहतूक

न्याहळोद: येथील पांझरा नदीपात्रात अवैधपणे रेती वाहतूक सुरू असून, १२ ते १३ वाहनांच्या माध्यमातून बिनदिक्कतपणे रेतीचा उपसा सुरू असल्याने महसूल विभागाने कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. न्याहळोद परिसरातील कौठळ रस्त्यालगत, तसेच जापी रस्ता परिसरातून दिवसाढवळ्या रेतीची वाहतूक होत आहे. परिणामी, लाखो रुपयांच्या महसुलावर पाणी फेरले जात आहे..मागील काही दिवसांपासून तालुक्यातील नदी- नाल्यांना रेती तस्करांची काळी नजर लागली आहे. या नदीतून सर्रास रेतीचे उत्खनन करून त्याची ट्रॅक्टर व इतर वाहनाद्वारे अवैध वाहतूक करण्यात येत आहे. त्यामुळे नदीपात्रात मोठ-मोठे खड्डे पडले आहेत. दिवसाकाठी शेकडो ब्रास रेतीची तस्करी करण्यात येत आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न बिकट होणार आहे. .परिसरातील नदीपात्र मोठे असल्याने रेती मोठ्या प्रमाणावर असून, यामुळे पाण्याचा निचरा मोठ्या प्रमाणात होत असतो. न्याहळोद नदीपात्रातून अनेक गावांना पाणीपुरवठा होत असून, त्यात नगाव, धमाने, मोहाडी, विश्वनाथ, सुकवड, कौठळ, तामसवाडी, सातरने आदी दहा ते बारा गावांच्या पाणीपुरवठ्याच्या विहिरी असून, त्याद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे. नदीपात्रात रेती असल्याने पाणी साठवून ठेवत असते. .त्यामुळे उन्हाळ्यात काहीअंशी पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होत असते. परंतु, जवळपास असलेले रेती तस्कर कौठळ, कापडणे, बिलाडी, धुळे येथील ट्रॅक्टरद्वारे मोठ्या प्रमाणावर रात्री व दिवसा रेती चोरी करत असून, नदीपात्रातील खडके उघडे व्हायला लागले आहेत. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे रेती चोरांना फावले आहे..रेतीची वाहतूक होत असताना देखील अद्याप महसूल प्रशासनाने एकाही वाहनावर कारवाई केली नाही. त्यामुळे कुठेतरी पाणी मुरत असल्याची शंका उपस्थित केल्या जात आहे. वाहन नदीत सापडल्यावर दुसऱ्याच दिवशी ते वाहने रेती भरताना दिसून येतात भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेता रेती तस्करीवर आळा घालण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे..दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण?आदिवासी मजूर हाताशी घेऊन रेती तस्कर त्यांच्याकडून काम करून घेत असतात. या नदीवर अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित आहेत. पंधरा दिवसांपूर्वी तालुक्यात दमदार पाऊस झाल्यामुळे नदी- नाल्यांना पुर आला होता. पुर ओसरल्यानंतर अनेक नदी-नाल्यांमध्ये रेतीचे साठे निर्माण झाले आहेत. .हीच संधी साधून तालुक्यातील अनेक रेती तस्करांनी याकडे आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. या नदीतून नियमबाह्य रेतीचे उत्खनन सुरू केले आहे. त्यामुळे नदीमध्ये मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. परिणामी, दुर्घटनेचा धोका निर्माण झाला आहे. अशा घटना घडल्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न विचारला जात आहे..Unseasonal Rains Cause: "पीक गेलं, आशा संपल्या… आणि आता जिओ टॅगिंगचा फोटोंचा त्रास शेतकऱ्यांच्या वेदना प्रशासनाला कधी ऐकू येणार?".अन्यथा आंदोलनमागील काही दिवसांपासून तालुक्यात सर्रास रेतीसह गौण खनिजांची तस्करी करण्यात येत आहे. या गंभीर बाबीकडे महसूल प्रशासनाने लक्ष द्यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. गौणखनिज तस्करीला आळा बसावा, यासाठी तहसील प्रशासनाने पथकाची निर्मिती केली आहे. परंतु, रेती तस्करांना महसूल विभागाची भीती नसल्याने सर्रासपणे रेती वाहतूक सुरू आहे. तरी प्रशासनाने रेती माफियांवर मोकाअंतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.