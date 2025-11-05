उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : पांझरा नदीपात्रात बिनदिक्कत रेतीची चोरी! न्याहळोद परिसरात दिवसाढवळ्या १२-१३ वाहनांद्वारे अवैध वाहतूक

Illegal Sand Mining in Neyhalod River : धुळे जिल्ह्यातील न्याहळोद येथील पांझरा नदीपात्रातून रात्रंदिवस मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेतीचा उपसा सुरू असून, त्यामुळे नदीपात्रात मोठ-मोठे खड्डे पडले आहेत.
Sand

Sand

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

न्याहळोद: येथील पांझरा नदीपात्रात अवैधपणे रेती वाहतूक सुरू असून, १२ ते १३ वाहनांच्या माध्यमातून बिनदिक्कतपणे रेतीचा उपसा सुरू असल्याने महसूल विभागाने कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. न्याहळोद परिसरातील कौठळ रस्त्यालगत, तसेच जापी रस्ता परिसरातून दिवसाढवळ्या रेतीची वाहतूक होत आहे. परिणामी, लाखो रुपयांच्या महसुलावर पाणी फेरले जात आहे.

Loading content, please wait...
Dhule
maharashtra
emergency
Threat
Transport
tractor
community
uttar maharashtra
Revenue
Excavation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com