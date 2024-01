Nandurbar: जिल्हा पोलिस दलाकडून ऑपरेशन ऑलआउट, कोम्बिंग! नवनियुक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षकांचा पहिल्याच दिवसापासून धडाका

नंदुरबार : नंदुरबार जिल्हा पोलिस दलातर्फे ३ ते ६ जानेवारीदरम्यान जिल्ह्यात ऑपरेशन ऑलआउट, कोम्बिंग, नाकाबंदी मोहीम राबविण्यात आली.

जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रवण दत्त एस. यांच्या मार्गदर्शनाखाली नंदुरबार जिल्हा पोलिस दलाने जिल्ह्यातील पोलिस ठाणे हद्दीत ऑपरेशन ऑलआउट राबविण्याबाबत नियोजन केले होते.

त्यात अवैध धंद्यांविरुद्ध तसेच पोलिस ठाणे अभिलेखावरील सराईत गुन्हेगार, स्टँडिंग वॉरंट, फरारी, पाहिजे आरोपी, तसेच बेलेबल व नॉन बेलेबल वॉरंट बजावणी या बाबींवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.

त्यात मोठ्या प्रमाणात गुन्हे व लाखोंचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. नवनियुक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रवण दत्त एस. यांनी पहिल्याच दिवसापासून जिल्ह्यातील अवैध धंद्याविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारताच खळबळ उडाली आहे. (Operation All Out Combing by District Police Force newly appointed District Superintendent of Police from very first day Nandurbar news)