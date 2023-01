पिंपळनेर : येथील महाजननगरमध्ये २० डिसेंबर २०२२ ला वन विभाग व वन्यजीव संरक्षण संस्थेद्वारे पकडण्यात आलेल्या दोन गव्हाणी घुबडांच्या पिल्लांना अखेर दाट जंगलात निसर्गात मुक्त करण्यात आले.

पिंपळनेर येथील महाजननगर येथे २० डिसेंबरला दोन गव्हाणी घुबडांच्या पिल्लांना पकडण्यात आले. ही पिल्ले लहान असल्यामुळे ती उडण्याचा स्थितीत नव्हती.

यामुळे प्राण्यांकडून त्यांची शिकार होऊ शकते ही बाब लक्षात घेऊन वन विभाग पिंपळनेर यांनी पिल्ले पुढील संगोपनासाठी शहरातील वन्यजीव संरक्षण संस्था यांच्या ताब्यात दिली. (owls puppy make free in nature by help of Wildlife Conservation Society Dhule News)

वन्यजीव संरक्षण संस्थेचे सदस्यांनी पिल्लांची उत्तम देखरेख करत त्यांनी पिल्लांचे संगोपन केले ती पिल्ले १५ दिवसांची झाल्याने उडण्यास पूर्णपणे सक्षम झाली म्हणून ४ जानेवारी २०२३ ला पिल्लांना वन विभाग पिंपळनेरचे पदाधिकारी व वन्यजीव संरक्षण संस्थेचे सदस्यांच्या उपस्थितीत शेंदवड (ता. साक्री) येथील दाट जंगलात सोडण्यात आले.

घुबडांना मुक्त करताच त्यांनी उंच भरारी घेत जंगलामध्ये मार्गक्रमण केले. या वेळी पिंपळनेर वन विभागाचे वनपाल संदीप मंडलिक, वनरक्षक अमोल पवार, वन्यजीव संरक्षण संस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद गायकवाड, उपाध्यक्ष दानिश पटेल, स्वप्नील चौधरी, तेजस काकुस्ते आदी उपस्थित होते.

