Pachora News : अतिवृष्टी घोटाळ्यातील मास्टरमाइंडचा शोध सुरू; पाचोऱ्यात बेमुदत उपोषणाचा इशारा

Pachora Farmers Relief Scam Exposed : पाचोरा येथे अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा उघड झाल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये संताप; तहसील कार्यालयातील दोन कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल, तर उपोषणाच्या इशाऱ्यामुळे प्रशासनात खळबळ.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाचोरा: शहर व तालुक्यातील शेतकरी अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा उघड झाला असून, तहसीलदार विजय बनसोडे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून तहसील कार्यालयातील दोघांविरुद्ध एक कोटी २१ लाखांचे शासकीय अनुदान गैरव्यवहार व हेराफेरी प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.

