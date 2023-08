Dhule Accident News : पिक-अप उलटून 22 मजूर जखमी; थाळनेर-भोरखेडा रस्त्यावर अपघात

By

Dhule Accident News : मजुरांना शेतात घेऊन जाणारी पिक-अप उलटून २२ मजूर जखमी झाले. हा अपघात सोमवारी (ता. १४) थाळनेर-भोरखेडा रस्त्यावर घडला.

जखमींमध्ये २१ महिला व एका पुरुषाचा समावेश आहे. त्यातील १४ जणांना प्राथमिक उपचारानंतर धुळे जिल्हा रुग्णालयात रवाना करण्यात आले. (Pick up overturns 22 labourers injured in accident on Thalner Borkheda road Dhule Accident News )

भोरखेडा परिसरात शेतीकामासाठी मजुरांना घेऊन जाणारी पिक-अप (एमएच १८, बीझेड ०१६७) सकाळी आठला अचानक उलटली. अपघातात दबले जाऊन मजुरांनी किंकाळ्या फोडल्या. त्या ऐकून परिसरातील शेतकरी व ये-जा करणारे वाहनचालक थांबले. त्यांनी जखमींना तातडीने थाळनेर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले.

थाळनेर येथे प्रथमोपचार केल्यानंतर आवश्यकतेनुसार १४ महिलांना धुळे येथे रवाना करण्यात आले. पाऊस पडल्याने रस्ता निसरडा झाला होता. त्यावर ब्रेक न लागल्याने हा अपघात घडल्याचे प्रथमदर्शनी कळते. अपघाताची नोंद करण्याचे काम उशिरापर्यंत सुरू होते. दरम्यान, थाळनेर येथील लोकप्रतिनिधींनी रुग्णालयात भेट देऊन महिलांची विचारपूस केली.

जखमींमध्ये सुनंदाबाई भरत मराठे, विमलबाई बळिराम मराठे, प्रियंका सुकलाल कोळी, प्रमिलाबाई भिका मराठे, अलकाबाई महेश सावळे, अनिताबाई अरविंद सावळे, छायाबाई बापू वाडिले, संगीता गुलाब कोळी, सरलाबाई सुभाष मराठे, वर्षा भगवान कोळी, राजेंद्र शांताराम शिरसाट, सपना किरण शिरसाट, नंदिनी सुकलाल कोळी, चंदनबाई पुंडलिक कोळी, वंदना दीपक शिरसाट, लताबाई देवराम पानसरे, निंबाबाई बन्सीलाल कोळी, कविताबाई गुलाब कोळी, ज्योती छोटू बडगुजर, चंद्रभागाबाई आधार मराठे, प्रतिभा प्रवीण सावळे, सुनीता सुकलाल कोळी (सर्व रा. थाळनेर) यांचा समावेश आहे.