उत्तर महाराष्ट्र

Pimpalner Election : पिंपळनेर नगर परिषदेची पहिली निवडणूक ऐतिहासिक! भाजप-शिवसेनेत फूट पडल्याने महायुती 'स्वबळावर' लढणार?

First Municipal Election in Pimpalner: Historic Milestone : पिंपळनेर नगर परिषदेच्या पहिल्या निवडणुकीमुळे स्थानिक राजकारणात कमालीची चुरस निर्माण झाली आहे. नगराध्यक्षपद अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी राखीव असून, महायुतीतील भाजप आणि शिवसेनेत इच्छुकांची भाऊगर्दी वाढल्यामुळे पक्षांतराची लाट आली आहे.
Election

Election

sakal 

भरत बागूल
Updated on

पिंपळनेर: वर्षापूर्वी स्थापनेनंतर येथील पिंपळनेर नगर परिषदेची पहिली निवडणूक ऐतिहासिक ठरणार आहे. यात महायुतीतील घटक पक्ष भाजप आणि शिवसेनेत स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या पक्ष प्रवेशाच्या सोहळ्यांमुळे हे दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढतील, असे चित्र समोर येत आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
maharashtra
NCP
women
ST
Municipal election
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com