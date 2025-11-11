Pimpalner Election : पिंपळनेर नगर परिषदेची पहिली निवडणूक ऐतिहासिक! भाजप-शिवसेनेत फूट पडल्याने महायुती 'स्वबळावर' लढणार?

पिंपळनेर: वर्षापूर्वी स्थापनेनंतर येथील पिंपळनेर नगर परिषदेची पहिली निवडणूक ऐतिहासिक ठरणार आहे. यात महायुतीतील घटक पक्ष भाजप आणि शिवसेनेत स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या पक्ष प्रवेशाच्या सोहळ्यांमुळे हे दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढतील, असे चित्र समोर येत आहे. .महायुती झाली नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत असेल, असे सूतोवाच पदाधिकारी करीत आहेत. महायुती झाली किंवा नाही झाली तरी त्यांच्या उमेदवारांची महाविकास आघाडीशी टक्कर होणार आहे. अशा रंगतदार घडामोडींमुळे येथील पहिली निवडणूक कमालीची चुरशी होणार आहे हे नक्की!.महायुतीतील भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी स्वबळावर लढतीतून ताकद अजमावयाचे ठरविले असल्याचे पक्ष प्रवेशांच्या सोहळ्यावरून दिसते. भाजप आणि शिवसेनेत सध्या विविध पक्षातील आजी- माजी पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींसह कार्यकर्त्यांचे इनकमिंग सुरू असल्याचे दिसते. त्यामुळे राजकीय घडामोडींमध्ये रंगत येत आहे. शिवाय महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने तुल्यबळ उमेदवारांची शोध मोहीम हाती घेतलेली आहे. .महायुतीतील स्वबळावर लढण्याचे संकेत मिळालेल्या भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी न मिळालेल्या इच्छुकांना महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांची दारे खुली असतील आणि काही आयते उमेदवार मिळू शकतील, अशी अटकळ आघाडी बांधून आहे. या निवडणुकीत शिवसेनेच्या साक्री तालुक्याच्या आमदार डॉ. मंजुळा गावीत, जिल्हाध्यक्ष डॉ. तुळशीराम गावीत यांच्या राजकीय कौशल्याचाही कस लागणार असल्याने रंगत वाढते आहे..पहिला नगराध्यक्ष कोण?ंपिंपळनेर येथे पहिल्या नगराध्यक्षाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडेल याविषयी आतापासून उत्कंठा लागून आहे. नगराध्यक्षपद अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी राखीव आहे. त्यामुळे स्थानिक राजकीय पटलावर गतीने समीकरणे बदलत आहेत. राजकीय दबदबा असलेले काँग्रेसचे माजी खासदार बापू चौरे यांचे पुतणे डॉ. जितेश चौरे व डॉ. योगिता चौरे या दाम्पत्याने भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. .यापाठोपाठ काँग्रेसचे पदाधिकारी पी. एस. पाटील यांनी शिवसेनेत (शिंदे गट), तर विविध पक्षांच्या अन्य काही पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी पसंतीच्या पक्षात प्रवेशाला पसंती दिली आहे. त्यामुळे पिंपळनेर सध्या ऐन थंडीच्या लाटेत पक्षांतराचीही लाट अनुभवत आहेत. यात नगराध्यक्षपदासाठी महायुतीतील भाजपकडून डॉ. योगिता जितेश चौरे, जयश्री शिवम ठाकरे, गायत्री साहेबराव देशमुख, तर शिवसेनेकडून (शिंदे गट) जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्य ललिता प्रेमानंद गायकवाड इच्छुकांच्या यादीत आहेत. महाविकास आघाडीतील काँग्रेसच्या डॉ. प्रतिभा रामदास देशमुख- चौरे या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार घोषित झाल्या आहेत..चुरस वाढलीपिंपळनेरच्या ग्रामपंचायतीला १०१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिचे नगर परिषदेत रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे या परिषदेची पहिली चुरशीची ठरणार आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी अलीकडेच महायुती निवडणूक लढविणार असल्याचे संकेत दिले होते. .मात्र, स्थानिक स्तरावर भाजप व शिवसेनेत उमेदवारीसाठी इच्छुकांची रांग लागली आहे. या दोन्ही पक्षात इच्छूकांची भाऊगर्दी वाढत असल्याने पिंपळनेरमधील ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आणि रंगतदार ठरण्याची चिन्हे आहेत. यात अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी नगराध्यक्षपद आरक्षित झाल्याने या पदासाठी अनेक इच्छुक महिलांनी तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे समाजघटकातून नव्या चेहऱ्यांचा उदय होण्याची शक्यता आहे. अशात काही अपक्ष उमेदवारांनी विकास आणि स्थानिक प्रश्नांवर निवडणूक लढण्याचे संकेत दिले आहेत..Umarga Nagarpalika Election : सोशल मिडीयावर संभाव्य उमेदवाराच्या प्रचाराचा धूराळा! शासकिय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा अनेक 'व्हॉट्सॲप ग्रुप' मध्ये सहभाग!.निवडणुकीची वैशिष्ट्ये२२ फेब्रुवारी २०२४ ला स्थापनापहिल्याच निवडणुकीमुळे चुरस२० हजार ३१० मतदार संख्या१० प्रभाग आणि २० जागानगराध्यक्षपद एसटी महिला राखीवशिवसेना आमदार मंजुळा गावितांचे वर्चस्व.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.