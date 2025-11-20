उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Election : पिंपळनेर नगर परिषदेची पहिली निवडणूक: नगराध्यक्षपदासाठी भाजप विरुद्ध शिवसेनेची ‘काटाजोड’ लढत; भाजपची आमदार मंजुळा गावित यांना घेरण्याची रणनीती!

First Municipal Election Creates Political Buzz in Pimpalner : पिंपळनेर नगर परिषदेच्या पहिल्याच निवडणुकीत भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि अपक्ष उमेदवारांमधील तीव्र राजकीय चुरस दिसत असून चौरे कुटुंबातील फूट या लढतीला वेगळा रंग देत आहे.
निखिल सूर्यवंशी - सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: पिंपळनेर (ता. साक्री) येथे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये स्थापनेनंतर नगर परिषदेची पहिलीच निवडणूक होऊ घातली आहे. यात नगराध्यक्षपदाची पहिली माळ कुणाच्या गळ्यात पडणार, हा सर्वाधिक उत्सुकतेचा विषय आहे. याअनुषंगाने गतिमान राजकीय घडामोडी पाहता महायुतीतील भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेत चुरशीची लढत होणार आहे.

