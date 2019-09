महाजनादेश यात्रेस शुभेच्छा देत मोदी नाशिककडे, वरूणराजाची हजेरी

नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेच्या समारोपाच्या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देत, या अनोख्या उपक्रमांसाठी जात असल्याचे ट्विट केले. या आपल्या ट्विटमध्ये पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांचे तोंड भरून कौतुक केले.

नाशिकमधून मोदी फुंकणार विधानसभेचे रणशिंग; करणार मोठी घोषणा

जनतेच्या प्रश्नासंदर्भात आपण केलेल्या कामांची माहिती देण्याचा आणि संवाद साधण्याचा हा एक स्तुत्य उपक्रम आहे. महाराष्ट्र हा मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली दैदिप्यमान अशी प्रगती करत असून महाराष्ट्राला त्यामुळे स्थैर्यता लाभण्यास मदत होत आहे. त्यांच्या या उपक्रमास माझ्या शुभेच्छा आहे. मी सव्वा वाजता या महाजनादेश यात्रेच्या माध्यमातून सर्वांशी संवाद साधेल, आपण जरूर पहा आणि ऐका असेही नमूद केले आहे.

Leaving for Nashik, where I will join the programme marking the conclusion of the #MahaJanadeshYatra of Maharashtra’s dynamic CM @Dev_Fadnavis Ji. Under his stellar leadership, Maharashtra has seen unparalleled progress and stability. Do watch my speech at around 1:15 PM today.

