PM Scholarship Scheme : माजी सैनिक पाल्यांना अर्जासाठी आवाहन; या संकेतस्थळावर करा अर्ज

PM Scholarship Scheme : पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजना २०२३-२०२४ साठी माजी सैनिक, माजी सैनिक विधवांच्या पाल्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर डॉ. नीलेश पाटील यांनी केले. (PM Scholarship Scheme Ex servicemen children are appeal to apply dhule news)

नवी दिल्लीस्थित केंद्रीय सैनिक बोर्डामार्फत माजी सैनिक, विधवांच्या पाल्यासाठी पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत १ सप्टेंबरपासून ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

बारावी, डिप्लोमा व पदवी परीक्षांमध्ये किमान ६० टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण होऊन ज्यांनी इंजिनिअरिंग, बी.टेक., एमबीबीएस, बीडीएस, बीएड, बीबीए, बी. फॉर्म, बीसीए, एमबीए, एमसीए या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला आहे अशा विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते.

शिष्यवृत्ती अभ्यासक्रमाची माहिती व ऑनलाइन अर्ज www.ksb.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, संबंधित पाल्यांनी ३० नोव्हेंबरपूर्वी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाकडे अर्ज करावा.

कार्यालयात कागदपत्रांच्या पडताळणीकरिता उपस्थित राहावे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, संतोषीमाता चौकाजवळ, धुळे (०२५६२-२३७२६४) येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन डॉ. पाटील यांनी केले.