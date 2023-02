Dhule News : लोखंडी प्लेट लांबविणाऱ्या चोरट्यांना काही तासांतच बेड्या

धुळे : वार (ता. धुळे) गावातील पांझरेवरील बंधाऱ्याच्या लोखंडी प्लेट (Iron Plate) लांबविणाऱ्या चोरट्यांना पश्‍चिम देवपूर पोलिसांनी काही तासांतच बेड्या ठोकल्या. वाहनासह चोरीस गेलेल्या प्लेट पोलिसांनी हस्तगत केल्या. (police arrested thieves who were extending iron plate of dam on Panzara within few hours Dhule news)

वार गावातील पांझरा नदीवरील बंधाऱ्यावर पाणी अडविण्यासाठी वापरात असलेल्या लोखंडी प्लेट चोरीची घटना शुक्रवारी (ता. ३) सकाळी उघडकीस आली.

याबाबत पाटबंधारेच्या सहाय्यक अभियंता प्रणाली अहिरराव यांनी देवपूर पश्‍चिम पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरोधात फिर्याद दाखल केली. गुन्हा दाखल होताच पोलिस निरीक्षक नितीन देशमुख यांनी तपासचक्रे फिरविली. बंधाऱ्यावरील लोखंडी प्लेट चोरट्यांनी वार शिवारातच एका वाहनात लपवून ठेवल्याची माहिती पोलिसांना समजली.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

हेही वाचा: NMC News : पेस्ट कंट्रोलच्या वादग्रस्त ठेकेदाराला मुदतवाढीचा नवा विक्रम!

पोलिस निरीक्षक देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली धर्मेंद्र मोहिते, हवालदार मुक्तार शेख, सुनील राठोड, गौतम महिरे, नीलेश हल्लोरे यांनी संशयित वाहनाचा शोध घेत मध्यरात्रीच्या सुमारास वाहनासह संशयितांना ताब्यात घेतले.

वाहनात दहा हजार रुपये किमतीच्या २४ लोखंडी प्लेट असा एकूण दोन लाख ४० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. धर्मेंद्र मोहिते तपास करत आहेत.

हेही वाचा: NMC News : महापालिकेच्या संगणकीय प्रणालीत दोष