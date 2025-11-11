Jalgaon Accident : जळगावजवळ भीषण अपघात: दुभाजकावर धडकलेल्या कारने घेतला पेट; गर्भवती महिलेचा करुण अंत

जळगाव: छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावर दुभाजकावर धडकलेल्या कारने पेट घेतल्याने कारमधील गर्भवती महिलेचा करुण अंत झाला. ही घटना सोमवारी (ता. १०) दुपारी अडीचच्या सुमारास घडली. या घटनेत पाच महिन्यांच्या गरोदर मातेचा कारमध्ये जळून अक्षरशः कोळसा झाला..कोलमखेडा (जि. बुलढाणा) येथील संग्राम मोरे व बोल्डा (ता. भुसावळ) येथील जान्हवी मोरे वर्षापूर्वी विवाहबद्ध झालेले पती- पत्नी सध्या छत्रपती संभाजीनगर येथे वास्तव्यास आहेत. सोमवारी दुपारी संग्राम मोरे व जान्हवी मोरे बोल्डा येथून पहूरमार्गे छत्रपती संभाजीनगरकडे आपल्या कारने निघाले. .वाकोद गावाजवळ रस्त्यावरील दुभाजकाला त्यांची कार धडकली. आजूबाजूच्या लोकांनी तत्काळ अपघातस्थळी धाव घेत कारमधील जखमी संग्राम मोरे यांना बाहेर काढले. आतमध्ये त्यांच्या पत्नी जान्हवी मोरे यांनाही बाहेर काढत असताना, कारने अचानक पेट घेतला. काही क्षणातच आगीचा मोठा भडका उडाल्यानंतर कारमधील जान्हवी मोरे यांचा काही मिनिटांतच कोळसा झाला..अपघाताची माहिती मिळताच वाकोद व पहूर येथील ग्रामस्थांसह काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पोलिसांसोबत घटनास्थळी धाव घेतली. पहूरचे सहायक पोलिस निरीक्षक प्रमोद कठोरे यांच्यासह महामार्ग पोलिस कर्मचाऱ्यांनी मदतकार्य केले. आग विझविण्यासाठी जामनेर येथील अग्निशमन दलाच्या बंबाला बोलावले. .Delhi Blast : फरीदाबादमध्ये स्फोटकं पकडताच बिथरला उमर, घाबरून बनवला दिल्ली स्फोटाचा प्लॅन, तपासात मोठा खुलासा....मात्र, बंबाला वेळ लागल्याने वाकोद येथील श्री. भोसले यांचे पाण्याचे ट्रॅक्टर बोलवून ग्रामस्थांनी आग विझवली. दरम्यान, या अपघातात जखमी झालेल्या संग्राम पाटील यांना जळगावला दाखल केले आहे. याबाबत वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राहुल निकम यांनी दिलेल्या माहितीवरून पहूर पोलिसांत रात्री उशिरा अपघाताची नोंद झाली. उपनिरीक्षक भरत दाते तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.