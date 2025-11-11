उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Accident : जळगावजवळ भीषण अपघात: दुभाजकावर धडकलेल्या कारने घेतला पेट; गर्भवती महिलेचा करुण अंत

Pregnant woman dies as car catches fire after crash near Wagod village : जळगाव: छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावर वाकोद गावाजवळ दुभाजकावर धडकल्यानंतर कारला आग लागल्याने पाच महिन्यांच्या गरोदर जान्हवी मोरे यांचा कारुण अंत झाला. या अपघाताची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी मदतकार्य केले.
जळगाव: छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावर दुभाजकावर धडकलेल्या कारने पेट घेतल्याने कारमधील गर्भवती महिलेचा करुण अंत झाला. ही घटना सोमवारी (ता. १०) दुपारी अडीचच्या सुमारास घडली. या घटनेत पाच महिन्यांच्या गरोदर मातेचा कारमध्ये जळून अक्षरशः कोळसा झाला.

