Property Buying : खरेदी करताना मालमत्ता...घ्यावी दक्षता..!

Property Buying : एखाद्या व्यक्तीने आयुष्यभर केलेली सर्वांत मोठी गुंतवणूक म्हणजे मालमत्ता, हे खरे असले तरी मालमत्ता खरेदी प्रक्रियेत सावधगिरी बाळगली पाहिजे.

खरेदीदारांनी खरेदी करीत असलेल्या मालमत्तेची सखोल माहिती घेतली पाहिजे आणि त्यासाठी सर्व कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे. खरेदी करण्याचे नियम वेगळे आहेत. (property buying Care should be taken in property buying process dhule news)

शहरातील मालमत्तेच्या वाढत्या किमती आणि भविष्यात ग्रामीण भागाचा शहरांमध्ये समावेश होण्याची उच्च क्षमता यामुळे ग्रामपंचायत क्षेत्रात जमिनी खरेदी करण्यासाठी पसंती दिली जात आहे. महापालिका हद्दवाढीतील गावे व त्यालगतच्या क्षेत्रात ही पसंती दिसून येत आहे.

लेआउटच्या सूचना आणि नियम

ग्रामपंचायतीच्या जमिनी संबंधित गावाच्या अधिकारात येतात. ज्या त्या ठिकाणाच्या क्षेत्रानुसार मालमत्ता खरेदी आणि विक्रीची मार्गदर्शक तत्त्वे बदलतात. जर जमीन शहराच्या सीमेवर नसेल तर हे नियम अधिक महत्त्वाचे बनतात.

अशा प्रकरणांमध्ये खरेदीदाराने पंचायत लेआउटच्या नियमांचा आदर केला पाहिजे. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केल्याने मालमत्ता करार सुरक्षित आणि कायदेशीर कलमांपासून मुक्त असल्याची खात्री होते.

मोकळी जागा सोडण्यासाठी सूट

ग्रामपंचायत क्षेत्रातील भूखंडांवर निवासी जागा बांधण्यासाठी काही बांधकाम नियम आहेत. घरांच्या आराखड्याचे नियोजन करताना बिल्डरने जमिनीच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या १/३ जागा ओपन स्पेस म्हणून सोडली पाहिजे.

खरेदीदाराने या संदर्भात ग्रामपंचायत किंवा शहराकडून अचूक माहिती गोळा करावी. काही प्रकरणांमध्ये खुल्या क्षेत्राच्या आवश्यकतांसाठी सूट आहे. बांधकामाच्या जागेवर आणि आसपासच्या परिसरावरही बरेच काही अवलंबून असते.

विक्री जमिनीच्या किमती कमी

ग्रामपंचायती क्षेत्रातील भूखंड बहुतांशी कमी किमतीत विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अशा जमिनींचे योग्य दस्तऐवज असणे अत्यंत आवश्यक आहे. मालमत्ता व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी हे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतीच्या जमिनीच्या किमतीही जागेवर अवलंबून असतात.

कनेक्टिव्हिटी पर्याय, सुविधा

ग्रामपंचायत क्षेत्रातील जमीन खरेदी करताना कनेक्टिव्हिटी पर्यायांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये. सहज पोचण्यासाठी मालमत्ता रस्त्यांशी जोडलेली असावी. पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज सुविधांसाठी जमीन कालवे, धरणे आणि जलकुंभांच्या जवळ असावी. जमिनीच्या जवळून वाहणारी नदी नसावी. असे स्थान निवासी जागा बांधण्यासाठी योग्य नाही.

"बिल्डिंगसाठी प्लॅन मंजूर करून घेताना जागेच्या लेआउटमध्ये दाखविलेली मोकळी जागा ही कधीही बदलून त्यावर इमारत बांधता येत नाही. तसेच बंगलो प्लॉटचे लेआउट जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांकडून मंजूर केलेले असतात.

त्यात जागा मोकळी सोडलेली असते. मोकळ्या जागेची मालकी ही सर्व प्लॉटमालकांची मिळून असते. तांत्रिक व कायदेशीर सल्लागारांकडून माहिती घेऊन सर्वसामान्यांनी प्लॉट खरेदी करावा. म्हणजे फसवणूक टाळता येऊ शकेल." -व्ही. जी. चांडक, तज्ज्ञ सल्लागार, धुळे

"शासनाचे आणि लोकल बॉडी डेव्हलपमेंट कंट्रोल रुलप्रमाणे मोकळी जागा सोडणे बंधनकारक असते. कारण अशी जागा सोडली नाही तर लोकांना श्वास घेण्यासाठी हवा मिळणार नाही. शहारामधे सध्या जागेचे दर गगनात गेले आहेत.

सर्व फ्लॅट तसेच प्लॉट खरेदीदार लोकांनी जागृत होऊन सोसायटी स्थापन करावी. सोसायटी स्थापन झाली की चार महिन्यांच्या आत आपणास जागेची खरेदी करून देणे बिल्डरला बंधनकारक आहे." -सुनील पाटील, ग्राहक, धुळे