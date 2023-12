Dhule Property Tax Scam: लाखावर भोगवटादारांचा लागला पत्ता! सर्वेक्षणामुळे मालमत्तांमध्ये वाढ; धुळेकरांकडून आक्षेप

Dhule Property Tax Scam : वाढीव मालमत्ता करवसुलीमुळे महापालिका ही राजकारण आणि पीडित हरकतदार धुळेकरांच्या कात्रीत सापडली आहे. शहरात १९९५ पासून मालमत्ता कराबाबत `ॲसेसमेंट` झाली नव्हती. त्यामुळे २०१५ ला मालमत्ता करामध्ये वाढ करण्यात आली. या निर्णयाची तब्बल आठ वर्षांनी अंमलबजावणी करण्यात आली.

त्यातून काही विकास कामांमधील तीस टक्के आर्थिक वाटा पेलण्याचे नियोजन महापालिकेने केले. यात पूर्वी सरासरी वीस हजार भोगवटादार मालमत्ता कर भरत होते. अलिकडच्या सर्वेक्षणाअंती सव्वा लाखांवर भोगवटादारांचा पत्ता लागल्याने कर वसुलीतून तिजोरीत वार्षिक १४० कोटींची आवक झाली पाहिजे, असे महापालिकेचे गणित ठरले आहे. (Property Tax Scam Increase in assets due to survey Objections from citizens dhule news)