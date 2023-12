Dhule Municipality News: 900 कोटींसाठी वाढीव करवसुलीतून देणार 270 कोटींचा वाटा; महापालिकेचे गणित

Dhule Municipality News: शहरात नऊशे कोटींच्या निधीतील मंजूर विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी महापालिकेला तीस टक्क्यांप्रमाणे २७० कोटींचा आर्थिक वाटा द्यावा लागेल. तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने तो द्यावा लागेल.

शहरात विकासकामांना चालना द्यायची असेल, तर पैशाची उभारणी करावी लागेल. ते लक्षात घेत तीस टक्के आर्थिक वाट्याचे गणित जुळविण्यासाठी महापालिकेने वाढीव मालमत्ता करवसुलीवर (घरपट्टी) भर दिला आहे.

त्यामुळे दर वर्षी तिजोरीत १४० कोटी रुपयांची आवक होईल, असा अहवाल सादर केल्याने शासनाने नऊशे कोटींचा निधी महापालिकेला देऊ केला आहे. (share of 270 crores will be paid from increased tax levy for 900 crores Dhule Municipality News)