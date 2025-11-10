उत्तर महाराष्ट्र

Khadse vs Mahajan : भूखंडाचे श्रीखंड... खडसेंच्या कटू अन्‌ महाजनांच्या मधुर ‘स्मृती’ जागृत

Pune Land Deal Controversy Involving Parth Pawar : पुण्यातील १८०० कोटींच्या भूखंड गैरव्यवहारात पार्थ पवार यांचे नाव. अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी. जळगावात एकनाथ खडसे-गिरीश महाजन यांच्यात तीव्र शाब्दिक वाद
सकाळ वृत्तसेवा
पुण्यातील वतनाचा मोठा १,८०० कोटींचा भूखंड ३०० कोटींत घेतल्याप्रकरणी पार्थ पवार संचालक असलेल्या कंपनीचे नाव पुढे आले आणि राज्यात पुन्हा एका भूंखड घोटाळ्याच्या चर्चेत ऊत आला. राज्यातील पालिकांच्या निवडणुका आत्ताच जाहीर झालेल्या असताना हा विषय मिळाल्याने विरोधी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी या मुद्दयावरून रान उठविले.

