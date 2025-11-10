Khadse vs Mahajan : भूखंडाचे श्रीखंड... खडसेंच्या कटू अन्‌ महाजनांच्या मधुर ‘स्मृती’ जागृत

पुण्यातील वतनाचा मोठा १,८०० कोटींचा भूखंड ३०० कोटींत घेतल्याप्रकरणी पार्थ पवार संचालक असलेल्या कंपनीचे नाव पुढे आले आणि राज्यात पुन्हा एका भूंखड घोटाळ्याच्या चर्चेत ऊत आला. राज्यातील पालिकांच्या निवडणुका आत्ताच जाहीर झालेल्या असताना हा विषय मिळाल्याने विरोधी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी या मुद्दयावरून रान उठविले. .उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही त्यावरून होऊ लागली आहे. महसूल विभागातील सहभागाने त्या खात्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेही या वादात अडकले. अजित पवारांनी या व्यवहाराबद्दल अनभिज्ञ असल्याचे सांगत सावध भूमिाका घेतली असली तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणातून पार्थ पवारांना सुखरूप बाहेर काढण्याची तजवीज केल्याचे दिसते..भूखंड घोटाळा आणि तोही पुण्यातला. शिवाय, मूल्य अधिक असलेली जमीन अल्पदरात घेतल्याच्या या व्यवहाराचे २०१६मध्ये गाजलेल्या कथित भोसरी भूखंड गैरव्यवहाराशी साम्य. स्वाभाविकत: ‘भोसरी’मुळे मंत्रिपदातून मुक्त व्हावे लागलेल्या एकनाथ खडसेंच्या ‘कटू’ स्मृती ताज्या होणे आलेच..खडसेंनी या वादात उडी घेत, मी राजीनामा दिला तसा नैतिक जबाबदारी स्वीकारत अजित पवारांनीही दिला पाहिजे, असा सल्ला दिला. ज्याठिकाणी खडसेंचे ‘स्टेटमेंट’ आले, तिथे त्यांचे कट्टर विरोधक गिरीश महाजन कसे चुप राहतील? त्यांनीही या प्रकरणात उडी घेत ‘खडसेंनी स्वत: राजीनामा दिला नाही, पक्षश्रेष्ठींनी तो द्यायला सांगितला’ अशी आठवण सांगत खडसेंना डिवचले. खडसेंनी या वक्तव्याचा समाचार घेत, ‘ते त्यावेळी लहान होते, त्यांना माहीत नाही’ असे म्हणत महाजनांची खिल्ली उडवली..पुण्यातील भूखंड गैरव्यवहाराचे पडसाद अशाप्रकारे जळगाव जिल्ह्यातही उमटू लागले आहेत. गेल्यावेळी लोकसभेची उमेदवारी कापली गेल्याने भाजपवर नाराज उन्मेश पाटलांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षात प्रवेश केला आणि तेव्हापासून ते मंत्री गिरीश महाजनांविरोधात तीव्रतेने बोलत आहेत. या प्रकरणात त्यांनीही उडी घेतली आणि महाजनांनाच ‘भूखंड घोटाळ्यांचे विद्यापीठ’ संबोधले आहे. त्यामुळे पुण्यातील जमीन गैरव्यवहार अन्य राज्यात कुठेही नाही एवढा जळगाव जिल्ह्यात गाजताना दिसतोय..या जमीन व्यवहाराच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीकडून चौकशी होत राहील, त्यातून काही तथ्ये समोर येतीलही. पण, त्यात गांभीर्य असेल व खरेच सरकारशी संबंधित कुणी घटक अडकत असेल, तर या समितीचेही ‘पॅकअप’ होईल. लोकंही या घोटाळ्याला विसरतील. .पार्थ पवारांवर या प्रकरणात कारवाई होण्याची शक्यता सध्यातरी काही दिसत नाही. त्यामुळेच अशाच प्रकरणात मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागल्याने खडसेंनी त्यावेळी त्यांना भोगाव्या लागलेल्या यातना या प्रकरणाच्या निमित्ताने पुन्हा बोलून दाखविल्या. अर्थात, ‘भोसरी’ प्रकरणही जवळपास इतिहासजमा झालंय, हा भाग वेगळा..पुण्यातील जमीन व्यवहारातील कथित गैरव्यवहारावरून पार्थ पवार व पर्यायाने त्यांचे उपमुख्यमंत्री असलेले वडील अजित पवार अडचणीत आलेत. विरोधकांना ऐन नगरपालिका निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर ही आयतीच संधी मिळाली आणि हे प्रकरण चौकशी समिती नेमण्यापर्यंत पोहोचले. या प्रकरणाच्या निमित्ताने ‘भोसरी’ भूखंड गैरव्यवहाराची चर्चा नव्याने समोर आली. .Sandip Kshirsagar: आमदार क्षीरसागरांचा भाऊ भाजपच्या वाटेवर; निवडणुकांपूर्वी बीडमध्ये घडामोडींना वेग.आमदार एकनाथ खडसेंनी हा मुद्दा उचलला, अपेक्षेप्रमाणे त्यांचे कट्टर विरोधक मंत्री गिरीश महाजनांनी त्यावर प्रत्युत्तर देत या वादात उडी घेतली. शिवसेने(उबाठा)च्या उन्मेष पाटलांनी महाजनांवर टीका केली. त्यामुळे पुण्यातील या नव्या भूखंड प्रकरणाने जळगाव जिल्ह्यातील राजकारणही विनाकारण तापविले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.