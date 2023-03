Unseasonal Rain : दोंडाईचात काढणीस आलेल्या पिकांचे नुकसान

By

दोंडाईचा (जि. धुळे) : परिसरात तीन दिवसांपासून ढगाळ वातावरण कायम आहे. सोमवारी (ता. ६) सायंकाळी साडेचारनंतर आकाशात ढग भरून आले. वादळी वाऱ्यासह अवकाळी (unseasonal rain) पावसाने हजेरी लावली. (rabi season crops were destroyed due to unseasonal rain in dondaicha dhule news)

त्यामुळे रब्बी हंगामातील पिकांना फटका बसला आहे. सुमारे अर्धा तास वादळ, विजांचा लखलखाट, ढगांचा गडगडाट सुरू होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांची धावपळ उडाली होती. रब्बी हंगामाचे उत्पादन हाती येण्यापूर्वीच तीन दिवसांपासून वातावरणात बदल झाला आहे.

गहू, हरभरा, मका या काढणीस आलेल्या पिकांचे नुकसान झाले. त्याचा उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत.

शनिवारी सायंकाळी शिंदखेडा तालुक्यातील दहापेक्षा जास्त गावांना वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसामुळे रब्बी हंगामात सुमारे दीडशे हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले.

सोमवारी दोंडाईचा, मालपूर, सुराय अक्कलकोस परिसरात सुसाट वेगाने वारा सुटलेला होता. दरम्यान, तुरळक पावसाचा शिडकाव झाला. त्यामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे