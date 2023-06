Dhule News : पिंपळनेर येथे आढळला दुर्मिळ जातीचा मांजऱ्या साप

By

Dhule News : येथील सामोडे चौफुलीजवळील अविनाश जगताप यांच्या विजय मेन्स पार्लर दुकानाच्या शटरमध्ये मांजऱ्या जातीचा निमविषारी साप आढळला.

दुकानमालक जगताप यांनी ही माहिती वन्यजीव संरक्षण संस्था, पिंपळनेर यांना दिली.

माहिती मिळताच वन्यजीव संरक्षण संस्थेचे सर्पमित्र घटनास्थळी दाखल झाले व मांजऱ्या जातीचा सापाला सुरक्षितरीत्या पकडण्यात आले. (rare cat snake found in Pimpalner Sarpmitra left in forest after medication dhule news )

हा साप निमविषारी प्रकारातील असून, याचे विष मानवास हानिकारक नसून तो शिकार करण्यासाठी हे विष वापरत असतो, तसेच हा साप दुर्मिळ असून, अगदी कमी प्रमाणात आढळत असतो.

सापाच्या डोळ्यांची बाहुली मांजरीच्या डोळ्यांसारखी उभी असते. यावरून याला मांजऱ्या नाव पडले, अशी माहिती सर्पमित्रांनी दिली.

हा साप शटरमध्ये अडकून जखमी झाला असल्याने त्याच्यावर उपचार करण्यात आले व वन विभागात नोंद करून जंगलात सोडण्यात आले. या वेळी वन्यजीव संरक्षण संस्थेचे सर्पमित्र प्रमोद गायकवाड, दानिश पटेल, राकेश मोरे आदी उपस्थित होते.

