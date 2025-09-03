Agriculture News : तीन हजार रुपये क्विंटलची केळी ५०० रुपयांवर: शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांवर केला आरोप

रावेर: सततच्या पावसामुळे केळी कापणीचे वाढलेले प्रमाण आणि मागणीत झालेली काहीशी घट यामुळे महिनाभरापासून केळीचे भाव घसरणीला लागले आहेत. अवघ्या दीड महिन्यात केळीचे भाव तीन हजार रुपये क्विंटलवरून अवघे ५०० ते ५५० रुपये क्विंटलपर्यंत घसरले आहेत. गेल्या सहा वर्षांतील केळी भावाची ही सर्वांत नीचांकी पातळी आहे. या घसरलेल्या भावाबद्दल शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना तर व्यापाऱ्यांनी बाजारपेठेच्या स्थितीला दोष दिला आहे. .जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात केळीचे भाव २४०० रुपये क्विंटल होते. १५ जुलैला केळी भावाने २५०० रुपयांचा टप्पा गाठला. दर्जेदार आणि निर्यातक्षम केळीला त्यावेळी क्विंटलला तीन हजार रुपयेही भाव मिळत होता. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने भाव उतरण्यास सुरुवात झाली आणि दीड महिन्यातच केळी भावाने तळ गाठला. सध्या चांगल्या दर्जाच्या केळीला ९०० ते हजार रुपये क्विंटलचा भाव मिळत असला, तरी सामान्यपणे ५०० ते ६०० रुपये क्विंटल भावानेही शेतकऱ्यांना आपली केळी विकावी लागत आहे..व्यापाऱ्यांनी भाव पाडलेव्यापारी मंडळींनी मुद्दाम केळीचे भाव पाडून लूट चालवली असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली. एवढ्या कमी भावात केळीचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही, मात्र, केळी नाशवंत फळ असल्याने आठवड्यापेक्षा जास्त काळ ते बागेत राहू देऊ शकत नाही. त्यामुळे नाईलाजाने मिळेल त्या भावात केळी कापून द्यावी लागते, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. सोमवारी (ता. १) बऱ्हाणपूर येथील बाजार समितीतील जाहीर लिलावात ज्या शेतात केळीच उपलब्ध नाही, तेथील केळीला अवघा ४२५ रुपये क्विंटलचा भाव जाहीर करून व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांची थट्टा केल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे..मागणी कमी आणि पुरवठा जास्तभरपूर पावसामुळे केळी कापणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, तसेच मागील वर्षापेक्षा या वर्षी केळी लागवडही मोठ्या प्रमाणात झाल्याचा दावा व्यापाऱ्यांनी केला आहे. सध्या गुजरात, मध्य प्रदेश, सोलापूर या भागातूनही मोठ्या प्रमाणात केळीची कापणी सुरू असल्याने खानदेशी केळीची मागणी तुलनेने कमी झाली असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. यामुळे भाव घसरले असल्याचा दावाही त्यांनी केला..निर्यातीचा आधारजामनेर तालुक्यातून सध्या कापणी सुरू असलेल्या केळीला १५०० ते १८०० रुपये क्विंटलचा भाव मिळत आहे. तेथील सुमारे १० कंटेनर्स म्हणजे सुमारे दोन हजार क्विंटल केळी रोज विदेशात निर्यात होत आहे. आगामी काळात पाऊस थोडा कमी झाल्यास आगामी महिना दीड महिना जामनेरमधील केळीला विदेशात मोठी बाजारपेठ मिळणार आहे..रावेर बाजार समितीच्या भावाकडे दुर्लक्षयेथील बाजार समितीने जाहीर केलेल्या केळी भावाप्रमाणे व्यापारी केळी घेत नाहीत, तर बऱ्हाणपूर (मध्य प्रदेश) बाजार समितीत जाहीर लिलाव पद्धतीने जे भाव निघतात, त्यावर रावेरसह यावल, फैजपूर, चोपडा या भागांतील केळीची खरेदी-विक्री सुरू असते. सोमवारी बऱ्हाणपूर येथील केळीला कमाल १,२५१ रुपये आणि किमान ४२५ रुपये क्विंटल भाव मिळाला. .Anuskura Ghat: आपत्कालात अणुस्कुरा घाटाचाच आधार; आंबा घाटाला सोयिस्कर पर्यायी मार्ग; तीन तालुक्यांना ठरतोय लाभदायक.या पार्श्वभूमीवर केळीचे भाव आणखी घसरण्याच्या भीतीने शेतकरी चिंताक्रांत झाले आहेत. येथील बाजार समितीने मंगळवारी (ता. २) केळीचे भाव नवती क्रमांक एकसाठी १३५० रुपये व नवती दोनसाठी १,१५० रुपये जाहीर केले असले, तरी कोणत्याही व्यापाऱ्याने या भावाने केळी खरेदी केली नाही. अखेर केळी बागेतच केळी सडण्याच्या भीतीने व्यापारी देईल त्या भावाने शेतकऱ्याला ती विकावी लागत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.