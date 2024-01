New Voter Registration : वर्षभरात 16 हजार नवीन मतदारांची नोंदणी

New Voter Registration : जानेवारी ते डिसेंबर २०२३ या वर्षभरात शहादा-तळोदा विधानसभा मतदारसंघात तब्बल १६ हजार मतदार वाढले असून, शहादा विधानसभा मतदारसंघात आता एकूण तीन लाख ४० हजार ७०२ मतदारसंख्या झाली आहे. ऑफलाइन व ऑनलाइन अशा दोन्ही माध्यमांतून मतदारयादीत आता नाव नोंदवता येते.

त्यात मतदार नोंदणीचे अविरतपणे सुरू असलेल्या कामामुळे नवीन मतदार नोंदणी संख्या वाढल्याने समाधान व्यक्त होत आहे. (Registration of 16 thousand new voters in year nandurbar news)