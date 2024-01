Ram Lalla Pran Pratishtha : एकही नारा, एकही नाम ‘जय श्रीराम’

Ram Lalla Pran Pratishtha : अयोध्येतील श्रीराम मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त धुळ्यात भाजपचे अनुप अग्रवाल यांच्या संकल्पनेतून शहरातील पांझरा नदीपात्रात अयोध्येतील श्रीराम मंदिराची प्रतिकृती उभारण्यात आली आहे. यानिमित्त ३१ जानेवारीपर्यंत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

रविवारी (ता. २१) शहरातून श्रीराम मूर्तीची शोभायात्रा काढण्यात आली. ‘एक ही नारा... एक ही नाम... जय श्रीराम...जय श्रीराम...’चा घोष करीत हजारोंच्या संख्येने रामभक्त शोभायात्रेत सहभागी झाले. (replica of Shriram temple in Ayodhya erected in Panjra riverbed in Dhule on occasion of Pranpratistha ceremony of Shriram Murti in Ayodhya)