Devendra Fadnavis : दाजींच्या स्वप्नपूर्तीला मोदींच्या सरकारने बळ दिले; रोहिदास पाटलांच्या स्मृतीदिनानिमित्त मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ग्वाही

Devendra Fadnavis Attends Rohidas Patil Memorial Ceremony : धुळे येथे लोकनेते माजी मंत्री रोहिदास पाटील यांच्या प्रथम स्मृतीदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रोहिदास पाटील यांचे पुत्र कुणाल पाटील यांना मजबूत साथ देण्याची ग्वाही दिली.
धुळे: लोकनेते माजी मंत्री रोहिदास पाटील यांच्या प्रथम स्मृतीदिनानिमित्त एसएसव्हीपीएस महाविद्यालयाच्या मैदानावर शनिवारी (ता. २७) झालेल्या अभिवादन सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. मनोगतात आयोजक माजी आमदार कुणाल पाटील यांनी वडिल दाजीसाहेब उपाख्य रोहिदास पाटील यांची खानदेश विकासाविषयी स्वप्ने आणि योगदानाबाबत आढावा घेतला.

