Devendra Fadnavis : दाजींच्या स्वप्नपूर्तीला मोदींच्या सरकारने बळ दिले; रोहिदास पाटलांच्या स्मृतीदिनानिमित्त मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ग्वाही

धुळे: लोकनेते माजी मंत्री रोहिदास पाटील यांच्या प्रथम स्मृतीदिनानिमित्त एसएसव्हीपीएस महाविद्यालयाच्या मैदानावर शनिवारी (ता. २७) झालेल्या अभिवादन सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. मनोगतात आयोजक माजी आमदार कुणाल पाटील यांनी वडिल दाजीसाहेब उपाख्य रोहिदास पाटील यांची खानदेश विकासाविषयी स्वप्ने आणि योगदानाबाबत आढावा घेतला. .हाच धागा पकडत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाषणात दाजींच्या स्वप्नपूर्तीला भाजपने २०२४ पासून मोंदीच्या नेतृत्वातील सरकारव्दारे बळ दिले, निधी दिला आणि त्यामुळे विविध प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेत, असे ठासून सांगितले. त्याप्रमाणे भाजपमध्ये प्रवेशीत कुणाल पाटील यांनाही मजबूत साथ देऊ, अशी ग्वाही देण्यास मुख्यमंत्री विसरले नाहीत..माजी मंत्री रोहिदास पाटील यांच्या आठवणी तेवत राहाव्यात आणि त्यांच्या कार्याची महती पुढील पिढील कळत राहावी यासाठी त्यांच्या प्रथम स्मृतीदिनानिमित्त लोकनेते दाजीसाहेब रोहिदास पाटील जनसेवा पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला, असे सांगत कुणाल पाटील हे मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून म्हणाले की संघर्ष आणि अनेक आव्हानांना तोंड देत रोहिदास पाटील यांनी निम्न पांझरा अक्कलपाडा मध्यम सिंचन प्रकल्प तडीस नेला. .तो ६५ टक्के भरतो. हा प्रकल्प शंभर टक्के भरण्यासाठी भूसंपादन आणि इतर उपयुक्त बाबींसाठी साडेतीनशे कोटींचा निधी मिळावा. सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजना साकारण्याचे स्वप्नही त्यांनी पाहिले होते. मंत्री असतानाही ते खानदेशच्या हक्काच्या पाण्यासाठी आणि विकासाचा अनुशेष भरून निघण्यासाठी लढा देत असत. आता ही सिंचन योजनाही पूर्ण होत आहे. दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीअल कॉरिडॉर प्रकल्प मार्गी लागावा, रोजगारनिर्मिती होण्यासाठी साथ मिळावी, अशी अपेक्षा कुणाल पाटील यांनी व्यक्त केली. त्यांनी वडिलांच्या व्यक्तीमत्वासह कार्याला उजाळा दिला..भाजपने दिले बळया पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की रोहिदास पाटील यांनी खानदेशच्या विकासासंबंधी जी स्वप्ने पाहिली, त्यासाठी संघर्ष उभा केला. त्यास २०१४ पासून मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारने बळ दिले, स्वप्नपूर्तीसाठी निधी दिला. यात सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजनेसाठी माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. सुभाष भामरे, पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी मेहनत घेतली. यासंदर्भात कुणाल पाटील हेही पाठपुरावा करायचे. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सकारात्मक सहकार्यामुळे ही योजना पूर्ण होत आहे. त्यामुळे धुळे व शिंदखेडा तालुक्याचा कायापालट झाल्याशिवाय राहणार नाही. अक्कलपाडा प्रकल्प शंभर टक्के भरण्यासाठी आवश्यक भूसंपादनाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली असून पुरेसा निधीही दिला जाईल. मान्यवरांच्या उपस्थितीत माजी मंत्री रोहिदास पाटील यांच्या कार्यगौरव स्मरणिकेचेही प्रकाशन झाले..फडणवीस- पाटील यांची एकमेकांविषयी प्रशंसामुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे रोहिदास पाटील यांच्या विचारांप्रमाणे चालणारे विश्वासदर्शक सक्षम नेतृत्व आहे. ते खानदेशला विकासाच्या दिशेने घेऊन जातील, असाही विश्वास आहे, अशा शब्दात कुणाल पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची प्रशंसा केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही कुणाल पाटील यांच्या प्रशंसेची संधी सोडली नाही. दाजींसारखे वागणे, बोलणे, कार्यपद्धती, विकासात्मक दृष्टी कुणाल पाटलांकडे असून राजकारणासाठी राजकारण करणारे ते नाहीत. .आता कुणाल पाटलांसारखा नेता आमच्या मुख्य धारेत आला आहे. त्यामुळे दाजींची राहिलेली स्वप्ने पूर्ण करण्याची जबाबदारी कुणाल पाटलांवर आहे. त्यांना साथ देण्याची जबाबदारी आमची आहे, ती आम्ही देऊ. कुणाल पाटलांसारखा मजबूत नेता आमच्या सोबत असून त्याला अधिक मजबुती देण्याचे काम सरकार म्हणून आम्ही करू, असा विश्वास देत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले..Narendra Sonawane : मालेगाव मतदार यादीत 'घोळ': अडीच ते तीन हजार बोगस नावे! माजी उपमहापौर नरेंद्र सोनवणेंची तातडीच्या कारवाईची मागणी.पडद्यामागच्या घडामोडींचा गौप्यस्फोटकुणाल पाटील यांचा भाजपमध्ये प्रवेश कसा आणि कुणाच्या माध्यमातून झाला, असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. मात्र, त्याचे रहस्य कार्यक्रमाला उपस्थित भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव तथा मध्य प्रदेशचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांनी उलगडले. त्यांनी माजी मंत्री तथा आमदार अमरिशभाई पटेल यांच्यामुळे कुणाल पाटील भाजपमध्ये प्रवेशित झाल्याचे सांगितले. कुणाल पाटील यांनी मनोगतात जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि माझे जीवलग मित्र जयकुमार रावल, असा उल्लेख केल्यावर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही माझे मित्र कुणाल पाटील असा उल्लेख केल्यावर पाटील समर्थकांमध्ये उत्साह संचारलेला दिसला.