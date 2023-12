Dhule Marathon 2024 : धुळ्यात 4 फेब्रुवारीला `रन फॉर पांझरा`; नीटनेटके आयोजन

Dhule Marathon 2024 : जिल्ह्यात न भूतो न भविष्य आणि धुळेकरांमध्ये दडलेली अभिरुची प्रकाशात आणणारा धुळे मॅरेथॉन-२०२३ चा पहिला उपक्रम अद्याप कुणाच्याही विस्मरणात गेलेला नाही.

बोलता बोलता वर्ष सरले आणि यंदा धुळे मॅरेथॉन २०२४ होणार की नाही, अशी धुळेकरांची शिगेला पोचलेली उत्सुकता पूर्णत्वास नेण्यासाठी आयोजकांनी पूर्वतयारी सुरू केली आहे.(Run for Panjra on February 4 in Dhule marathon 2024 news)