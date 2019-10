जुळ्या वासरांना पाहण्यासाठी बघ्यांची गर्दी    

अंबासन : एका जर्सी गाईला जुळी वासरे झाली आहेत. अशा प्रकारची घटना ही दुर्मीळ असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनीही तपासणी केली असता दोन्ही वासरे ठणठणीत असल्याचे सांगितले. परिसरात गायीला जुळी झाल्याचे कळताच बघ्यांनी गर्दी केली आहे. नागरिकांसाठी कुतुहलाचा विषय जोडव्यवसाय म्हणून येथील हेमंत रमेश ततार या कृतिशील शेतक-याने गोपालन करीत दुधाचा व्यवसाय सुरू केला. निमधरा फाट्याजवळ वडिलोपार्जित शेतीजमीन हेमंत करीत आहेत. शेतातच गायी व बैलांसाठी गोठा बांधला असून शेती सांभाळून दुधाच्या व्यवसायासाठी त्यांनी दोन देशी गायींसह जर्सी गाईही विकत घेतली आहे. त्यातील एका जर्सी गाईने नुकताच एकाच वेळी दोन वासरांना जन्म दिला. ही दोन्ही वासरे वेगवेगळ्या रंगांची आहेत. याअगोदर मात्र या जर्सी गाईने दोन वेळा एकाच वासरांना जन्म दिला आहे. दोंन्ही वासरे व गाय सुदृढ व सुखरुप एकाच वेळी दोन वासरे जन्माला येणे ही लाखातील एखादी घटना असल्याचे नामपुर येथील पशु वैद्यकीय अधिकारी कपिल खंडाळे यांनी सांगितले. दोंन्ही वासरे व गाय सुदृढ व सुखरुप आहेत. सकस आहार, योग्य निगा आणि वेळेवर औषधोपचार या त्रिसूत्रीचा वापर करून केलेले संगोपन आणि तज्ञांच्या सल्ल्याने घेतलेली गाईची गर्भावस्थेतील विशेष काळजी यामुळे ही गाय व दोनही वासरे ठणठणीत असून, ती दररोज 12 ते 14 लिटर दूध देते आहे. साधारणपणे 5 टक्के गायीमध्ये जुळे होण्याची शक्यता असते. गुणसूत्रांमधील बदल व अनुवंशिकता या घटकांचा यावर परिणाम होतो. अशा गायी या आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीरही ठरतात, असे शेतकरी हेमंत ततार यांनी सांगितले. परिसरात जर्सी गायीला जुळी वासरे झाल्याची वार्ता वा-यासारखी पसरली होती. बघ्यांनी पहाण्यासाठी एकच गर्दी केली होती.

Web Title: Rush to look at the twin calves