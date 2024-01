Police inspector Deepak Patil and others while giving panchnama regarding illegal sand mining from Tapi riverbed on Thursday. esakal

उत्तर महाराष्ट्र Dhule Crime News : अक्कडसेतील वाळूमाफियांची दबंगगिरी; पोलिस ठाण्यातून वाळूचा ट्रॅक्टर पळविला तापी नदीपात्रातातून अवैध वाळू उत्खनन करून अवैध वाळू वाहतूक करताना शिंदखेडा येथील तहसील कार्यालयाच्या भरारी पथकाला बुधवारी (ता. १८) रात्री पावणेनऊच्या सुमारास अवैध वाळू वाहतूक करताना ट्रॅक्टर सापडला.